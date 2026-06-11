Pēc vairāk nekā desmit gadiem Džona Hills un Čenings Teitums atkal iejutīsies slepeno policistu lomās - top “Jump Street” turpinājums
Džona Hilla un Čeninga Teituma faniem ir iemesls priecāties — pēc vairāk nekā desmit gadu pauzes top jauns populārās policistu komēdijas “Jump Street” turpinājums.
Jaunāko “Sony” turpinājumu režisēs Rodnijs Rotmens, bet iepriekšējo filmu režisori Fils Lords un Kriss Millers būs producentu vidū. Jaunākais komēdiju franšīzes turpinājums top “Sony Pictures” paspārnē, un sarunās par atgriešanos savās lomās ir Hills, Teitums un Ice Cube.
Sižeta detaļas pagaidām netiek atklātas, un nav zināms, kāpēc jaunās filmas nosaukumā izlaists skaitlis 23. Tomēr Morica publicētajā scenārija titullapas attēlā vietnē “Instagram” redzams vēstījums: “Tās tapšana prasīja tik ilgu laiku, ka mums nācās vienu izlaist.” Rotmens, kurš saņēmis “Oskaru” par filmu “Zirnekļcilvēks: Pāri Zirnekļpasaulei”, iepriekš strādāja arī pie “22 Jump Street” scenārija kopā ar Maiklu Bakolu un Orenu Uzīelu.
Lords un Millers, kuri režisējuši šā gada “Amazon MGM Studios” hitu “Projekts “Ave Maria” ar Raienu Goslingu galvenajā lomā, savu debiju pilnmetrāžas spēlfilmās piedzīvoja ar “21 Jump Street”. Filmas scenāriju sarakstīja Hills un Bakols. Tās centrā bija policisti Šmits, kuru atveidoja Hills, un Dženko, kuru spēlēja Teitums. Abi devās slepenā uzdevumā, izliekoties par vidusskolēniem, lai iefiltrētos narkotiku tirgoņu grupējumā.
“21 Jump Street” pasaules kinoteātros nopelnīja vairāk nekā 200 miljonus ASV dolāru. “22 Jump Street”, kurā abi varoņi izlikās par koledžas studentiem, kļuva par vēl lielāku hitu, visā pasaulē iekasējot 331 miljonu ASV dolāru.
Filmas balstītas uz seriālu “21 Jump Street”, kas 1987. gadā debitēja kanālā “Fox” un tika rādīts piecas sezonas. Džonijs Deps, kuram bija epizodiska loma pirmajā filmā, bija viena no seriāla zvaigznēm. Seriāla līdzveidotāji bija Patriks Hasburgs un Stīvens Dž. Kanels.
Gadu gaitā vairākkārt tika runāts par trešo “21 Jump Street” filmu, tostarp par iespējamu krustojumu ar “Vīri melnā” franšīzi, līdz projekts beidzot tika uzskatīts par mirušu.
Vēl 2024. gadā Teitums norādīja, ka trešās “21 Jump Street” filmas scenārijs jau kādu laiku ir uzrakstīts, un aktieris to ļoti slavēja. “Ziniet ko, es palaidīšu pasaulē labu enerģiju un teikšu, ka ļoti gribētu redzēt “23 Jump Street”,” viņš toreiz sacīja. “Es ļoti gribētu to darīt kopā ar Džonu, un zinu, ka arī Džona to vēlas. Mēs vienkārši labprāt atkal paspēlētos.”