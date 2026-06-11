Rīt startē ikgadējais “Ignitis ON” elektroauto rallijs, kas šogad ved no Kauņas caur Cēsīm uz Tartu
Rīt, 12. jūnijā, startē divpadsmitās “Ignitis ON” elektroauto sacensības, kuru maršruts vedīs caur visām trim Baltijas valstīm. Komandas startēs Kauņā pie zinātnes centra “Mokslo sala”, apstāsies Cēsīs “Kosmosa izziņas centrā” un finišēs Tartu zinātnes centrā “AHHAA”. Katrā rallija pieturvietā visas dienas garumā ikviens interesents varēs ne tikai tuvāk iepazīt elektroauto un to darbību, bet arī izprast, kā tie palīdz veidot ilgtspējīgāku nākotni.
Sacensības arī šogad būs lielākais jaunāko elektroauto tehnoloģiju un uzlādes infrastruktūras pārbaudījums Baltijas valstīs. Šogad maršrutā Kauņa-Cēsis-Tartu dosies gandrīz 70 elektroauto. Tie nedrīkstēs pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu vai pārkāpt citus ceļu satiksmes noteikumus. Šogad pirmo reizi tiks vērtētas divas kategorijas. “Biznesa” kategorijā dalībnieki veiks maršrutu no Cēsīm līdz Tartu, cenšoties pēc iespējas precīzāk ierasties noteiktajā laikā. Savukārt “Tūrisma” kategorijas uzvarētājus noteiks ekipāžas, kuras 8 stundu laikā nobrauks visvairāk kilometru.
Elektrouto pie Kauņas “Mokslo sala” sāks pulcēties jau no pulksten 8:00, bet starts tiks dots pulksten 10:00. Līdztekus rallija startam, Kauņā norisināsies arī īpaši pasākumi, kas aicinās tuvāk iepazīt enerģētiku, tehnoloģijas un elektromobilitāti. Apmeklētāji tiks aicināti piedalīties STEAM laboratorijās un “Mokslo sala” komandas radošajās darbnīcās, kas tiks organizētas sadarbībā ar “Ignitis grupė” iniciatīvu #EnergySmartSTart.
Paredzams, ka elektroauto rallija dalībnieki sasniegs Cēsis ap pulksten 15:00 – 16:00 un piestās pie “Kosmosa izziņas centra”, kurā visas dienas garumā norisināsies īpaša programma visai ģimenei, kas būs veltīta ilgtspējai un tehnoloģijām. Centrā apmeklētājus sagaidīs interaktīvas nodarbības un ekspozīcijas, kas ļaus iepazīt enerģijas ražošanu un izmantošanu. Tāpat būs iespēja apskatīt vairākas “Ignitis” partneru ekspozīcijas, kā arī iepazīt, kā tiek ražoti elektroauto un to komponenti.
Savukārt Tartu “AHHAA” zinātnes centrā dalībnieki ieradīsies ap pulksten 18:00, bet finiša ceremonija sāksies pulksten 20:00. Paralēli sacensību noslēgumam laikā no 17:00 apmeklētāji tiks aicināti uz īpašu pasākumu, kura laikā būs iespējams apskatīt enerģijas modeļus un izmēģināt dažādas aktivitātes, kas veltītas ilgtspējīgai mobilitātei. Šeit “Formula Student” komanda demonstrēs savu jaunāko elektroauto, būs iespēja satikt elektromobilitātes ekspertus un piedalīties konkursā ar balvām. Svarīgākais - ikviens varēs apskatīt jaunākos elektroauto un satikt rallija dalībniekus.