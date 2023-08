"Saistībā ar šo aviācijas negadījumu, pirmkārt, es vēlos izteikt visdziļāko līdzjūtību visu bojāgājušo ģimenēm. Tā vienmēr ir traģēdija. Un patiešām, ja tur bija cilvēki — un sākotnējie dati, šķiet, liecina, ka tur bija "Vagner" darbinieki, es vēlos atzīmēt, ka tie ir cilvēki, kuri ir devuši nozīmīgu ieguldījumu mūsu kopīgajā cīņā pret neonacistu režīmu Ukrainā. Mēs to atceramies, zinām un neaizmirsīsim," pavēstīja Putins, "es pazīstu Prigožinu ļoti ilgu laiku, kopš deviņdesmito gadu sākuma. Viņš bija cilvēks ar grūtu likteni, un viņš pieļāva nopietnas kļūdas dzīvē, un viņš sasniedza vajadzīgos rezultātus - gan sev, gan, kad es viņam par to jautāju, kopīgai lietai, kā šajos pēdējos mēnešos. Viņš bija talantīgs cilvēks, talantīgs uzņēmējs."

"Viņš strādāja ne tikai mūsu valstī, un strādāja ar rezultātu, bet arī ārzemēs, jo īpaši Āfrikā. Viņš tur nodarbojās ar naftu, gāzi, dārgmetāliem un akmeņiem. Cik man zināms, viņš tikko vakar atgriezās no Āfrikas un šeit tikās ar dažām amatpersonām," turpināja Putins, "šorīt man ziņoja Izmeklēšanas komitejas vadītājs - viņi jau ir sākuši šī incidenta sākotnējo izmeklēšanu. Tā tiks veikta pilnībā un tiks pabeigta. Šeit nav šaubu. Redzēsim, ko tuvākajā laikā teiks izmeklētāji. Un tagad tiek veikta ekspertīze - tehniskā un ģenētiskā. Tas aizņem kādu laiku."

EC nevar apstiprināt, ka Prigožins gājis bojā

ES varasiestāžu rokās nav neapgāžamu pierādījumu, ka algotņu vadonis tiešām ir miris.

Šobrīd nav pārbaudīta apstiprinājuma, ka Jevgeņijs Prigožins tiešām atradās lidmašīnā, kas avarēja un gāja bojā. Tā paziņojis Eiropas Savienības galvenais spīkers ārlietās un drošības politikas jautājumos Pīters Stano, raksta CNN .

"Mēs esam redzējuši ziņojumu par aviokatastrofu, kurā, iespējams, gāja bojā "Vagner" vadītājs Jevgeņijs Prigožins, kā arī viņa svītas un apkalpes locekļi. Bet atkal, tāpat kā daudzas citas lietas Krievijā, arī šo mums ir ļoti grūti pārbaudīt, un tāpēc mēs nevaram to komentēt," sacīja Stano.

Lidmašīna notriekta ar raķeti

"Vagner" līdera Prigožina lidmašīna, pēc provizoriskās informācijas, notriekta ar zeme-gaiss raķeti, vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz divām amerikāņu amatpersonām.

Versiju, ka Prigožina lidmašīnu notrieca pretgaisa aizsardzības sistēma, izteica "Vagner" pietuvināts avots. Vēlāk to pašu katastrofas iemeslu minēja "Financial Times" avots no Rietumu izlūkdienestu pārstāvji.

Kā vēsta laikraksts "The Moscow Times", netālu no Prigožina lidmašīnas avārijas vietas atrodas Putina rezidence Valdajā, kuru apsargā atrodas četras S-300 divīzijas.