Mīlasstāsts galā! Nansija Garkalne un Igors Šelegovskis vairs nav pāris
Pēc pāris gadu draudzības savām attiecībām punktu pielikuši digitālā satura veidotāja un dziedātāja Nansija Garkalne, kas pazīstama arī ar skatuves vārdu Tikasha Sakama, un Latvijas Nacionālā teātra aktieris Igors Šelegovskis.
Pirms vairāk nekā diviem gadiem, 2024. gada martā, žurnāls "Kas Jauns" vēstīja, ka populārās filmas "Padomju džinsi" ļaunā čalīša VDK aģenta lomas atveidotājs Igors Šelegovskis bauda randiņu periodu ar atraktīvā gatavošanas raidījuma "Virtuve bez kāposta" vadītāju, producenti un digitālā satura veidotāju Nansiju Garkalni.
Simpātiskās dāmas kompānijā Igors Šelegovskis ieradās uz filmas "Padomju džinsi" pirmizrādes svinībām, un abu savstarpējie skatieni un jūtu izpausmes nepārprotami liecināja par skaista iemīlēšanās perioda sākumu. Par to, vai Latvijas Nacionālā teātra aktiera Igora Šelegovska un Nansijas Garkalnes satikšanās norisinājusies, sastopoties radošos projektos, Nansija stāstīja: “Nē, profesionālās lietas tur nebija ne tuvu. Mūsu satikšanās bija totāla liktenīga nejaušība!”
Beidzamajā laikā šovbiznesa aprindās klīst runas, ka Nansija un Igors vairs nav kopā. Sarunā ar "Kas Jauns" Nansija apstiprina, ka viņa un Igors – diemžēl vai par laimi – ir šķīrušies. Taču sīkākās detaļās, kāpēc attiecības izirušas, viņa nevēlas ieslīgt: “Noteikti kāda mana daļa ego gribētu stāstīt, bet ētika un morāle absolūti neļauj kaut ko publiski atklāt par to. Dzīve iet uz priekšu, un gan jau viss būs labi... Man ir pozitīvs skatījums tālāk uz priekšu. Visums varbūt gribēja no kaut kā pasargāt...”
Nansija vien nosaka, ir bijis skaists pavasaris un priekšā vēl super forša vasara, kurā būs daudz piedzīvojumu un notikumu, tāpēc nav vaļas skumjām. Viens no tiem pirmizrādi piedzīvo jau šonedēļ. Nansija, kas zināma ar skatuves vārdu Tikasha Sakama, nodevusies savai sirdslietai – mūzikai. Pie mūzikas mīļotājiem nupat nonākusi populārās grupas "Musiqq" un Tikashas Sakamas jaunākais kopdarbs – dziesma "Tu zini mani no galvas", kuras tīzerī grupas solists Emīls Balceris Tikashai Sakamai nodod sniegbaltu līgavas kleitu. Likteņa ironija, ka reālajā dzīvē pievilcīgā dziedātāja ir izšķīrusies, taču jaunās dziesmas video Liepājas ielās redzama līgavas kleitā.