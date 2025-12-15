Polijas ārlietu ministrs Sikorskis veikli noliek pie vietas Ungārijas ārlietu ministru. "Orbāns ir nopelnījis Ļeņina ordeni!"
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis jau atkal izcēlies ar trāpīgu piezīmi, šoreiz - noliekot pie vietas Ungārijas ārlietu ministru Peteru Sijārto.
Abu vārdu sadursme izcēlās pēc tam, kad Kremlim draudzīgais Ungārijas premjers 13. decembrī vietnē "X" publicēja savas pārdomas par iespējamo Krievijas aktīvu izmantošanu Ukrainas atbalstam. "Krievijas aktīvu izmantošana ir kara pieteikums," pavēstīja Orbāns.
Tāpat viņš nekautrējās apvainot Eiropas Komisijas (EK) prezidenti Urzulu fon der Leienu par to, ka viņa ierosinājusi savākt Ukrainai nepieciešamos līdzekļus no ES dalībvalstīm. "Viņi vēlas šos līdzekļus, lai uzkurinātu konfliktu. Mēs ar prieku atteiksimies no šī lieliskā piedāvājuma," vēstīja politiķis, kurš jau iepriekš vairākkārt bremzējis palīdzības nosūtīšanu Ukrainai.
Uz viņa paziņojumam Polijas ārlietu ministrs atbildēja kodolīgi. "Viktors ir nopelnījis savu Ļeņina ordeni," pauda Sikorskis. Bet vairāki iedzīvotāji norādīja, ka Orbāns šo ordeni nopelnījis jau sen, sponsorējot Krieviju iepērkot tās degvielu.
We understand you really want a Russia vs. Europe war! We will not let ourselves be dragged into your war!! https://t.co/UXqBu74WSd— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) December 14, 2025
"Mēs saprotam, ka jūs tiešām vēlaties, lai Krievija uzsāktu ar Eiropu karu! Mēs neļausim sevi ieraut jūsu karā!!" viņam centās oponēt Ungārijas ārlietu ministrs Peters Sijārto. Viņam Sikorskis paskaidroja, ka "kara Eiropā nebūs tik ilgi, kamēr Krievija neizdomās atkal iebrukt kādā no Eiropas valstīm". "Bet saprotam, ka šoreiz jūs būsiet Krievijas pusē," secināja Polijas ārlietu ministrs.
Jāpiemin, ka 13. decembrī tūkstošiem cilvēku Ungārijā izgāja ielās, lai protestētu pret Ungārijas premjera Viktora Orbāna valdību un aicinātu viņu atkāpties no amata. Protests notika saistībā ar saistībā ar vardarbības skandālu Ungārijas nepilngadīgo ieslodzījuma centrā.
💥Hungary’s probably most scenic anti-Orbán protest is underway under the banner “Let’s defend our children,” after new details emerged about sexual and physical abuse in the child care system — plus ignorance or cover-ups by authorities. Orbán rival Péter Magyar leads the march. pic.twitter.com/GGRHzDrgBX— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) December 13, 2025
Vardarbība pret nepilngadīgajiem valsts pārvaldītajās iestādēs jau 2024. gadā izraisīja valdības krīzi, saistība ar ko no amata atkāpās Ungārijas prezidente Katalina Novāka un tieslietu ministre Judita Varga. Sabiedrības sašutumu izraisīja viņu lēmums apžēlot vīrieti, kurš iepriekš tika notiesāts par to, ka slēpa bērnu seksuālās izmantošanas gadījumus valsts bērnunamā.