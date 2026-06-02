Mežotnes pilī atklās izstādi par Kurzemes hercogienes Dorotejas salonu
No 2026. gada 6. jūnija līdz 6. septembrim Mežotnes pilī būs skatāma izstāde “Mūzu galms. Kurzemes hercogienes Dorotejas salons Lēbihavas pilī Ernsta Velkera karikatūrās”, kas piedāvās ieskatu vienā no spilgtākajiem 19. gadsimta Eiropas aristokrātiskajiem un intelektuālajiem saloniem.
Anna Šarlote Doroteja fon Mēdema, vēlākā Kurzemes-Zemgales hercogiene, piedzima Mežotnē 1761. gadā grāfa Johana Frīdriha fon Mēdema un viņa otrās sievas Luīzes Šarlotes (dzim. Manteifele) ģimenē. Pēc laulībām ar Kurzemes hercogu Pēteri viņa kļuva par vienu no sava laikmeta ievērojamākajām aristokrātēm, spoži piedaloties Eiropas politiskajā, sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Doroteja prata ap sevi pulcēt ievērojamu intelektuāļu, mākslinieku, politiķu un valdnieku loku.
Viņas salons Lēbihavas pilī Tīringenē, Vācijā, tika dēvēts par “Mūzu galmu” un bija plaši pazīstams Eiropas aristokrātiskajā sabiedrībā. Tā viesi tur mēdza uzturēties nedēļām un pat mēnešiem ilgi, baudot sarunas, mākslu un izsmalcinātu sabiedrisko dzīvi.
Izstādes centrā būs austriešu mākslinieka un grafiķa Ernsta Velkera (1784–1857) asprātīgie sarži, kuros iemūžināti “Mūzu galma” viesi. 1819. un 1820. gadā Velkers uzturējās Dorotejas salonā kā zīmēšanas skolotājs un savos darbos – karikatūrās trāpīgi atklāja salona viesu raksturu iezīmes un manieres.
Izstādes atklāšanas pasākumu papildinās īpaši šai tematikai izvēlēta muzikālā programma. Tajā skanēs Kurzemes hercogienes Dorotejas meitas, firstienes Paulīnes Hoencolernas-Hehingenes (dzim. Kurzemes princese) komponētā “Kennst du das Land, wo die Citronen blühn?” (“Vai tu zini zemi, kur zied citroni?”) ar Johana Volfganga Gētes vārdiem, kā arī vēl vienu laikmetam raksturīgu skaņdarbu, kura teksta autors ir rakstnieks Augusts fon Bincers – Sagānas hercogienes Vilhelmīnes, dzimušas Kurzemes princeses, audžumeitas Emīlijas fon Binceres dzīvesbiedrs.
Muzikālo programmu izpildīs stīgu ansamblis “Tuum Duo”, kurā muzicē altiste Helēna Navicka un čelliste Agita Kundziņa.
28. jūnijā izstādes ietvaros Mežotnes pils Kupola zālē notiks karikatūru zīmēšanas meistarklase kopā ar vizuālās mākslas skolotāju un karikatūristu Bruno Bahu. Pēc meistarklases dalībnieki tiks aicināti doties ekskursijā uz izstādi “Mūzu galms. Kurzemes hercogienes Dorotejas salons Lēbihavas pilī Ernsta Velkera karikatūrās”.
Izstādes kuratore – Rundāles pils muzeja Kolekciju uz zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja Līva Daniniece, māksliniece – Katrīna Vasiļevska, izstādes izglītības programmu kuratore – Rundāles pils muzeja kultūras projektu vadītāja Mežotnes pilī Inita Sondore.
Šī būs pirmā izstāde Mežotnes pilī pēc tam, kad pils kļuvusi par Rundāles pils muzeja filiāli. Kopš 2025. gada jūnija Mežotnes pils atkal ir atvērta apmeklētājiem, pakāpeniski atjaunojot tās vietu Latvijas kultūras un tūrisma kartē.