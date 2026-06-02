Šodien notiks pirmā Kulberga valdības darba sēde
Šodien notiks pirmā jaunā Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) vadītā Ministru kabineta (MK) sēde, kurā ministriem būs jālemj par konkrētiem jautājumiem.
Kulberga valdību Saeima apstiprināja ceturtdien, 28. maijā. Tās dienas vakarā notika Kulberga vadīta svinīgā valdības sēde, tomēr tajā netika lemts par nekādiem jautājumiem.
Šodienas sēde sāksies plkst. 13. Tās darba kārtībā līdz pirmdienas vakaram bija iekļauti 18 jautājumi, kas ir mazāk nekā ierasti valdības sēdēs otrdienās, tomēr darba kārtību vēl var papildināt. Rītdienas sēdes darba kārtībā ir iekļauti, piemēram, tādi jautājumi, kā līdzšinējās premjeres Evikas Siliņas (JV) padomnieka Aira Rikveiļa iecelšanu Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatā, informatīvais ziņojums "Par degvielas cenu monitoringu pasaules biržās un ietekmi uz tautsaimniecību Latvijā" un citi jautājumi.
Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).