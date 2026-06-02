"Maita ar boksa traumās atsistām smadzenēm!" Mamikins apreibušā paskatā nolamā Šleseru. VIDEO
Kārtējo reizi smagi izcēlies Latvijas krievu politiķis, bijušais žurnālists Andrejs Mamikins.
Andrejs no Maskavas publicējis video, kurā teatrāli un samāksloti apsaukāja Aināru Šleseru, piedāvāja viņam pārskaitīt naudu "palīdzībai krieviem", kā arī pieminēja savu sievasmāti.
Spriežot pēc redzētā, Andrejs šķiet stiprā "kunga dūšā", viņš diezgan neveikli parodēja kādreizējo Krievijas Valsts domes deputātu Vladimiru Žirinovski (miris 2022. gadā) un īpaši emocionālos brīžos pārgāja sievišķīgā balss tembrā.
Atsevišķi avoti ziņo, ka nākamajā dienā ar Mamikinu esot sazinājušies Krievijas specdienestu kuratori.
Publicējam Andreja Mamikina sacīto latviešu valodas tulkojumā:
"Kāds man vēl stāstīs sēru runas par 1949. un 1941. gada deportācijām Latvijā. Ko jūs darāt, nacisti? Šlesers, ko tu dari? Maita! Sēž Saeimā, iesēdies krēslā ar savu pakaļu. Es nevaru. Mani plosa šī netaisnība. Jo es zinu, kā Krievija un Baltkrievija nostājās pret tādiem kā tu, Šleser. Visa tauta piecēlās. Visi cilvēki. Tauta piecēlās pret nacismu Eiropā, kuru tu atbalsti.
Pret to, ka cilvēki nevar dzīvot mierīgi. Mācīties savā dzimtajā valodā. Runāt. Sasodīts pratinātājs. Stulbenis. Stulbenis ar boksa traumās atsistām smadzenēm.
Klausies, atrodi sev vismaz normālu PR speciālistu, nevis šo alkoholiķi. Stendzenieku.
Bet tādu, kurš vismaz atšķirībā no tevis ir izlasījis pāris grāmatas. Zini, ko mana sievasmāte izdarīja, uz visiem laikiem atstājot savu mazo dzīvokli, ko godīgi nopelnīja, strādājot rūpnīcā "Alfa"? Viņa apraudājās un pārkrustīja to. Kuce!
Tu esi galīgi nožēlojama radība! Tu esi galīgi nožēlojama radība! Un es esmu gatavs atbildēt par katru savu vārdu, ko esmu tev pateicis šajā video uzrunā. Sāc ar to, ka staigā un bīsties Dieva! Un pēc tam arī tautas. Jo krievu tauta nav lopu bars. Viņi atceras visus tavus balsojumus. Nacisms nedrīkst atkārtoties. Nekad.
Maita. Arī "Crocus" tu nepamanīji, vai ne?
Tāpat kā Starobeļsku, kad cilvēkus nošāva. Nemaz nerunājot par to, ka varēja aiznest ziedus pie vēstniecības. Izsaki līdzjūtību cilvēkiem. Jūti viņiem līdzi. Varēji arī pārskaitīt naudu. Radība. Pilnīgs mēsls. Un paldies Dievam, ka Krievija mani pieņēma un izglāba."