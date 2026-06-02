Latviešiem uzbrūk jauna ērču suga
Līdz ar vasaras sezonas iestāšanos visi dodas pie dabas un pārgājienos, bet šo prieku daudziem sagandē kukaiņu (odu, ērču un citu) uzbrukumi un bailes ne tikai no to kodumiem, bet arī izraisītām slimībām.
“Kas Jauns Avīze” skaidro, kā klimata pārmaiņas un laikapstākļi ietekmē insektu uzbrukumus cilvēkiem un kā no tiem pasargāties. Latvijā klimata pārmaiņu ietekmē (siltākas ziemas un agrākas pavasara iestāšanās dēļ) kukaiņi – īpaši ērces un odi – savu aktivitāti uzsākuši agrāk un arī aktīvāki ir ilgāk.
Sagaidāma liela odu aktivitāte
Uzskata, ka Latvijā ir zināmas aptuveni līdz 50 odu sugām. Tieši siltā laikā (kad temperatūra un mitrums ir piemērots) šīs sugas var vairoties milzīgā skaitā. Siltums un mitrums veicina odu izplatīšanos, un tie jau daudzviet ir kļuvuši par traucēkli. Te jāuzsver – tieši par traucēkli, jo, atšķirībā no ērcēm, odi mūsu platuma grādos nav bīstamu slimību pārnēsātāji.
To, cik daudz odu šovasar būs Latvijā, ilgtermiņā prognozēt ir grūti, taču entomologi vadās pēc diviem galvenajiem faktoriem: mitruma un siltuma pavasara mēnešos. Ja pavasaris ir vēss un ziema bijusi gara, tas parasti aizkavē pirmo odu paaudžu attīstību. Odiem, lai vairotos, nepieciešams stāvošs ūdens. Ja pavasara palu laiks ir bijis izteikts un pēc tam seko siltas lietavas, kas piepilda peļķes un grāvjus, odu skaits var strauji pieaugt. Pat ja pavasaris ir mierīgs, pēkšņas vasaras lietavas, kā tas bija, piemēram, 2024. gada jūlija beigās, var izraisīt lokālu “odu apokalipsi”. Ja iestāsies ilgstošs sausums, odu skaits pilsētās un atklātās vietās ievērojami saruks, jo izžūs kāpuru dzīvotnes.
Šī gada prognozes liecina, ka 2026. gada vasara Latvijā būs karsta un dinamiska, kas var radīt labvēlīgus apstākļus odu masveida attīstībai. Sinoptiķi brīdina, ka 2026. gads varētu būt viens no karstākajiem vēsturē, un odiem visefektīvākā vairošanās notiek tieši šādos tropiskos apstākļos. Ņemot vērā prognozētās vasaras lietavas, šovasar Latvijā gaidāma augsta odu aktivitāte, īpaši pēc pirmajiem lielajiem jūnija un jūlija pērkona negaisiem.
Pļavas ērču uzbrukums
Globālā sasilšana veicinājusi arī ērču izplatību. Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors, profesors Ivars Vanadziņš saka:
“Tas notiek lēni un pakāpeniski, tomēr konkrēti. Piemēram, ērces. Parādījusies jauna suga, tā saucamā pļavas ērce. Tā ir daudz lielāka slimību pārnēsātāja nekā tās, kas pie mums bija savairojušās līdz šim. Viena vai divu grādu temperatūras paaugstināšanās, un tās ienāk pie mums, līdz ar to daudz vairāk ērču encefalīta vai Laimas slimības. Praktiski tas tagad ir neizbēgami.”
Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka ērču pārnēsāto slimību (ērču encefalīts un Laimas slimība) izplatība saglabājas augsta un pieaugusi pēdējos gados. 2025. gadā reģistrēti 186 ērču encefalīta gadījumi, par 20 vairāk nekā gadu iepriekš, un 539 Laimas slimības gadījumi, kas ir būtisks pieaugums pret 2024. gadu, kad tādu bija tikai 359.
Tāpēc epidemiologi silti iesaka vakcinēties pret ērču encefalītu. Ērces kļūst aktīvas, gaisa temperatūrai pārsniedzot +3 līdz +5 grādus, un to aktivitātes periods šogad varētu ilgt līdz vēlam rudenim. Būtiski uzsvērt: ērces sastopamas ne tikai mežos, bet arī parkos, dārzos un citviet pilsētvidē, tāpēc piesardzība jāievēro ikvienam, uzturoties dabā.
Papildus vakcinācijai SPKC aicina ievērot piesardzības pasākumus – dodoties dabā, izvēlēties gaišu, nosedzošu apģērbu, lietot repelentus, kā arī pēc uzturēšanās dabā rūpīgi pārbaudīt ķermeni un apģērbu. Īpaša uzmanība jāpievērš bērniem.
Veselības centru apvienības iekšķīgo slimību speciāliste Inga Orleāne atgādina: “Vakcināciju nevajadzētu atlikt uz vēlāku laiku, lai nodrošinātu, ka pēc pirmās potes jau sāk veidoties imunitāte. Tāpat vēlams pārbaudīt, vai nav pienācis laiks veikt revakcināciju. Vakcinācija ir efektīvākais līdzeklis, lai saglabātu veselību, ja bijis ērču encefalītu pārnēsājošas ērces kodums.”
“Tradicionālie” kukaiņu atbaidītāji
Aptiekās un veikalos pieejams plašs kukaiņu atbaidīšanas līdzekļu klāsts (no aerosoliem un smērēm līdz ultravioletā starojuma izstarotājiem). Tie satur dažādas ķīmiskas vielas un starojumus. Līdz ar to rodas jautājums: vai tas viss nav kaitīgs ne tikai insektiem, bet arī cilvēku veselībai?
“BENU” aptiekas klīniskā farmaceite Ļubova Blaževiča skaidro: “Repelenti ir vielas, kuras atbaida kukaiņus no tuvošanās vai saskaršanās ar apstrādāto virsmu. Visbiežāk tie ir pieejami spreju, aproču un zīmuļu formā, taču ir arī kukaiņus atbaidoši geli, krēmi, losjoni, plāksteri un mitrās salvetes.
Lai izvēlētos sev piemērotāko līdzekli, pievērsiet uzmanību to formai un sastāvam. Sintētiskie repelenti parasti satur tādas vielas kā DEET, IR-3535, pikaridīnu vai permetrīnu. Ar sintētiska sastāva repelentiem jābūt uzmanīgākiem, īpaši rūpīgi izlasot to lietošanas instrukciju!”
No dabīgās izcelsmes vielām repelentos izmanto augu eļļas, piemēram, citroneikalipta eļļu, ko droši var izmantot no trīs gadu vecuma. Tāpat izmanto arī citronellas, piparmētras, bazilika, ķiploka, ģerānijas, lavandas, tējas koka, kliņģerīšu un sojas eļļu. Šīs dabīgās izcelsmes vielas saturošie aerosoli nodrošina 6–9 stundu aizsardzību, bet aproce atbaida kukaiņus līdz pat vienam mēnesim.
Repelenti satur aktīvas vielas ar spēcīgu iedarbību, tādēļ ir svarīgi tos lietot pareizi un ievērot piesardzību to lietošanas laikā, paturot prātā šādus priekšnoteikumus:
- īpaši uzmanīgiem jābūt ar permetrīnu saturošajiem repelentiem. Tos drīkst izmantot tikai uz drēbēm un virsmām (teltis, moskītu tīkli), bet nedrīkst lietot uz ādas;
- DEET vai IR-3535 saturošus repelentus var lietot tikai uz atklātiem ādas apgabaliem, bet nedrīkst lietot zem apģērba;
- aerosola uzklāšanai uz sejas sākumā tas ir jāpūš uz rokām un tad jāuzklāj uz sejas, neskarot acu un mutes zonu.
Repelenti sāk darbību uzreiz pēc to uzklāšanas, tāpēc tie jāizmanto tikai tad, kad jau esat dabā. Uzpūšot aerosolus slēgtā telpā (mājās, mašīnā vai bērnu ratiņos), tie tiks ieelpoti, kas var kairināt elpceļus un izsaukt alerģijas vai citas veselības problēmas:
- repelents nedrīkst saskarties ar bojātu, kairinātu ādu; * repelentu aerosolus nedrīkst pūst tuvu ēdienam; * atgriežoties iekštelpās, repelenti jānomazgā ar ziepēm un ūdeni; * drošības nolūkos jebkāda sastāva repelentus nav ieteicams lietot bērniem, kas jaunāki par trim gadiem; * mājas mīluļiem nedrīkst lietot cilvēkiem domātus repelentus.
Modernie starotāji
Īpaši lauku rajonos un ūdenstilpju tuvumā, kur odu ir vairāk, arvien vairāk tiek izmantota stratēģiska pieeja, izmantojot īpašus odu un dunduru atbaidītājus:
- ierīces ar šķidro repelentu (darbojas no kontaktligzdas). Ierīce uzsilda šķidrumu (piemēram, ar permetrīnu vai līdzīgām vielām), kas iztvaiko gaisā. Tās iedarbojas uz kukaiņu nervu sistēmu. Faktiski tas ir tas pats, kas aerosols, tikai lēni izdalās telpā;
- UV lampas (zapperi), kas izstaro ultravioleto (UV-A) gaismu. Kukaiņi pievelkas pie gaismas un tiek nogalināti ar elektrisku režģi (tie neatbaida, bet iznīcina kukaiņus). UV lampas starojums ir vājš un parasti nekaitīgs;
- ultraskaņas atbaidītāji (izstaro augstas frekvences skaņu (virs 20 kHz)). Šiem nav pārliecinošu pierādījumu, ka tie reāli darbojas pret odiem vai ērcēm. Neviena no šīm ierīcēm neizstaro rentgenstarus vai gamma starojumu.
