Otrdien gaiss sasils līdz +25 grādiem, vietām iespējams lietus un pērkona negaiss
Foto: LETA
Sākusies meteoroloģiskā vasara.
Sabiedrība

Otrdien gaiss sasils līdz +25 grādiem, vietām iespējams lietus un pērkona negaiss

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Otrdien Latvijā gaiss sasils līdz +20..+25 grādiem, par kādu grādu zemāka temperatūra saglabāsies piekrastē, prognozē sinoptiķi.

Otrdien gaiss sasils līdz +25 grādiem, vietām iesp...

Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs, vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš.

Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam dienvidu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1013-1016 hektopaskāli jūras līmenī.

Saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. No saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa