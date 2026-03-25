Krāslavas novadā nokritušais Ukrainas izcelsmes drons
Naktī uz trešdienu, 25. martu, Latvijas gaisa telpā ielidojušais bezpilota lidaparāts, izvērtējot atrastās atlūzas, ir identificēts kā Ukrainas izcelsmes drons.
Sprūds jau rītdien sola doties uz Krāslavas pusi, kur nokrita drons. Ministrs esot saziņā ar valsts amatpersonām
Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds informējis, ka saistībā ar drona incidentu, kas notika Krāslavas novadā, viņš ir pastāvīgā saziņā ar valsts augstākajām amatpersonām, kā arī ar Latvijas armijas komandieri. Šobrīd izmeklēšana turpinās, un ministrs plāno doties uz notikuma vietu Dobročinā, lai veiktu papildu pārbaudes un novērtētu situāciju.
Sprūds arī informēja, ka par šo incidentu ir informētas Ukrainas amatpersonas. Iegūtā informācija liecina, ka drons ir nācis no Ukrainas, un tā mērķis ir bijis Krievijas virzienā. Ministrs norādīja, ka šonakt notikuši apjomīgi dronu uzbrukumi, kuros izmantoti arī elektroniskās karadarbības ieroči.
Ministrs ir arī saziņā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem, kuru teritorijās ir nokrituši droni. Šie incidenti tiek uzskatīti par Krievijas agresīvās karadarbības sekām, un Baltijas valstis nav pasargātas no šāda veida apdraudējumiem. Konsultācijas tiek veiktas arī ar NATO sabiedrotajiem, lai koordinētu atbildes rīcību.
Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka vietnieks operacionālajos jautājumos, brigādes ģenerālis Egils Leščinskis preses konferencē pauda, ka šonakt plkst. 2.19 radaros pamanīts, ka neidentificēts gaisa objekts tuvojas un šķērso Latvijas robežu. Turp izsūtīta pretgaisa aizsardzības grupa.
Lidaparāts detonējis plkst. 2.39 Dobričinas ciema tuvumā Krāslavas novadā. Drons sprādzis pats, nevis ticis notriekts. Par eksplozijas jaudu Leščinskis negribot spekulēt, uzsverot, ka vēl nav noskaidrots nedz objekta ražotājs, nedz izcelsmes valsts. Vienlaikus tiek pieļauta saistība ar Krieviju vai Baltkrieviju. Zināms, ka dronam bijis iekšdedzes dzinējs, arī kaujas galviņa, un tas lidojis zemā augstumā.
Tikmēr Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atzīmē, ka Latvijas gaisa telpā ielidojušais un detonējušais bezpilota lidaparāts bijis Ukrainas drons, kas, acīmredzot, bijis daļa no koordinētas Ukrainas operācijas pret Krievijas objektiem.