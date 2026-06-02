Skolas aicinātas pieteikties projektam “Olimpieši skolās ar Rimi”
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar “Rimi Latvia” izziņo pieteikšanos izglītojošam projektam “Olimpieši skolās ar Rimi” 2026./2027. mācību gadam. Iniciatīvas mērķis ir iedvesmot Latvijas 5.-8. klašu jauniešus fiziski aktīvākam un veselīgākam ikdienas ritmam, kā arī padarīt kustību un sabalansētu uzturu par dabisku bērnu ikdienas sastāvdaļu.
Projekts tiek īstenots, balstoties uz LOK vīziju 2030, kuras mērķis ir palielināt regulāri sportojošās sabiedrības daļu līdz 50 %. Jaunā programma piedāvās bezmaksas dalību Latvijas vispārizglītojošajām un speciālajām mācību iestādēm, nodrošinot aizraujošu izbraukuma pasākumu formātu Olimpiskajos centros. Skolas aicinātas elektroniski pieteikties rudens sesijai līdz šī gada 19. jūnijam.
Projektā pēc nejaušības principa tiks izlozētas skolas, nodrošinot vienmērīgu reģionālo pārklājumu no Rīgas, Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales. Īpaša uzmanība tiek veltīta iekļaujošajai izglītībai, paredzot, ka vismaz divas no atlasītajām skolām būs speciālās izglītības iestādes. Rudens semestrī plānots klātienē uzrunāt līdz 2000 skolēniem.
Izbraukuma pasākumu laikā reģionālajos Olimpiskajos centros skolēni darbosies strukturētās komandu spēlēs un izzinošās aktivitātēs. Tajās iesaistīsies olimpieši un paralimpieši, kās arī Rimi Bērniem eksperti – uztura speciālisti un psihologi. Caur saviem pieredzes stāstiem un paraugdemonstrējumiem eksperti bērniem sniegs vienkāršus un praktiskus ieteikumus par trim galvenajām tēmām - fizisko aktivitāšu nozīme ikdienā, veselīgs uzturs un optimāls ūdens patēriņš, miega kvalitāte un pareizs dienas režīms.
“Olimpieši skolās ar Rimi” projekta mērķis ir atstāt paliekošu ietekmi uz jauniešu ikdienas paradumiem. Lai nodrošinātu rezultātu noturību, skolotāji saņems darba lapas tēmu turpināšanai mācību procesā, savukārt skolēni tiks nodrošināti ar izglītojošiem bukletiem.
Skolas pieteikumu rudens sesijai (norise no septembra līdz decembrim) var iesniegt līdz 2026. gada 19. jūnijam, aizpildot elektronisko veidlapu: https://forms.gle/KrtCThBVbpKZuGgw7.
Par projektu:
Projekta īstenotājs ir biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” sadarbībā ar “Rimi Latvia”. Pasākumi tiks organizēti reģionālajos Olimpiskajos centros, pielāgojoties izlozēto skolu atrašanās vietai. Projekts aizsākās pirms gada, aizvadītajā mācību gadā projektā tika iesaistītas 24 skolas un kopumā uzrunāti 2685 skolēni. Plašāka informācija pieejama olimpiade.lv.
