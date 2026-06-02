FOTO: sirsnīgā gaisotnē ar īpašu koncertu un stāstiem atklāta grāmata par Jāni Peteru
Aizvadītajā nedēļā, 27. maijā, mūzikas namā "Daile" ar īpašu koncertu un stāstiem tika atklāta grāmata "Viena mūža grāmata. Jānis Peters. Dzejnieks. Diplomāts. Cilvēks".
Šī ir grāmata, kas ar Jāņa Petera (1939–2025) dzīves stāstu izstāsta ko vairāk – Latvijas un Latvijas cilvēku sarežģīto likteņgaitu kopš 1939. gada.
Grāmatas galvenajā daļā apkopotas atmiņas par dažādos laikos piedzīvoto, sākot no bērnības Priekulē un jaunības Liepājā, Jāņa Petera raksti, runas, esejas, laikabiedru atmiņas un vērtējumi Petera kunga devumam dažādās jomās, atsauksmes no ļaužu vēstulēm, preses izdevumiem, grāmatām dažādos laika posmos, Peteram svarīgās fotogrāfijas ar draugiem un kolēģiem, Petera mākslas kolekcija un apbalvojumi. Grāmatas otrajā daļā – Jāņa Petera pašrocīgi atlasītā senāko un pēdējos gados sarakstīto dzejoļu izlase, kurai viņš pats deva nosaukumu "Savu balsi meklējot” un kurā apkopoti 77 dzejoļi.
Grāmatas zinātniskais konsultants vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs raksta: ""Viena mūža grāmata" ir veltīta latviešu dzejnieka, publicista, sabiedriskā darbinieka un diplomāta Jāņa Petera mūža devumam. Grāmatā Jānis Peters un viņa laikabiedri, Petera uzskatu piekritēji un oponenti, stāsta par dzejnieka biogrāfiju plaši sazarotā laikmeta notikumu kontekstā. Jāņa Petera mūža trajektorija bija saistīta ar latviešu tautai traģisko un nozīmīgo laikmetu 20. gadsimtā – no nacionālas valsts norieta, Otrā pasaules kara posta un dzīves padomju okupācijas „nepārejošajā tagadnē” līdz valsts atjaunošanai un pārmaiņām, kuras piedzīvojam šodien. Četrās nodaļās iepazīstot pieturpunktus Jāņa Petera biogrāfijā, noslēgumā satiekamies ar dzejnieka pašatklāsmi poētiskajā dimensijā. Dzejnieka, diplomāta un cilvēka ceļš šajā grāmatā atklājas tajos lūzumos un pavērsienos, kas ietekmēja tautas dzīvi un veidoja mūs tādus, kādi esam šodien: savā dzīvē, sabiedrībā un vēstures apziņā. Dažiem šī grāmata būs pieredzes vai atmiņu spogulis, citiem – stāsts par laiku, kas nav pašu piedzīvots un tomēr ir būtisks kā pastāvīgā pagātnes saikne ar tagadni. Lasītāju ziņā paliek tas, kādu skatījumu izvēlēties sava mūža stāstam.”