Tramps izsmej Irānas triecienu ASV bāzei Katarā: "Ļoti vārga atbilde, paldies par savlaikus brīdinājumu!"

Tramps apgalvojis, ka Irāna izšāvusi 14 raķetes, no kurām 13 tikušas notriektas, bet vēl viena lidojusi "neapdraudošā virzienā". Neviens amerikānis vai katarietis nav cietis, un "gandrīz nekādi zaudējumi nav nodarīti". "Vissvarīgākais, ka viņi to dabūjuši ārā no savas "sistēmas", un, cerams, ka turpmāk vairs nebūs nekāda naida," uzsvēris Tramps. "Es vēlos pateikties Irānai par savlaicīgu brīdinājumu."