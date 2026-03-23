Konflikts Tuvajos Austrumos varētu eskalēt - Latvija izved karavīrus no Irākas
Pasliktinoties drošības situācijai reģionā un ņemot vērā iespējamo konflikta eskalāciju, pieņemts lēmums par trīs Latvijas karavīru atgriešanos no NATO misijā Irākā, tviterī vēsta Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Karavīri jau ir atgriezušies Latvijā.
Lēmums pieņemts sadarbībā ar sabiedrotajiem un atbilstoši starptautiskās operācijas vadības rekomendācijām. Pārvietošana veikta kā preventīvs drošības pasākums, lai mazinātu riskus karavīru drošībai un nodrošinātu operācijas personāla aizsardzību.
NBS turpina cieši sekot drošības situācijas attīstībai reģionā un sadarbojas ar sabiedroto valstu karavīriem. NATO misija Irākā ir apmācību un padomdošanas misija, kas neietver kaujas uzdevumus. Tās galvenie uzdevumi ir atbalsta sniegšana un padomdošana efektīvai, ilgtspējīgai, pārskatāmai un visaptverošai Irākas valsts aizsardzības, drošības institūciju un civilā sektora izveidei.
Jau ziņots, ka NATO pārvietojusi personālu no savas misijas Irākā uz Eiropu, ņemot vērā saspringto drošības situāciju Tuvajos Austrumos, piektdien paziņojis NATO spēku komandieris Eiropā ģenerālis Aleksuss Grinkevičs.
Tagad misija turpinās darboties no alianses operatīvā štāba Neapolē. NATO sākotnēji nepublicēja datus par to, cik cilvēku izvesti no Irākas. Avoti NATO ziņoja, ka runa ir par vairākiem simtiem cilvēku.
NATO evakuācijas operācija notika pēc nesenajiem Irānas uzbrukumiem mērķiem Irākā.
Teherāna ir vairākkārt uzbrukusi mērķiem Persijas līča valstīs, atriebjoties par februāra beigās sākto Izraēlas un ASV bombardēšanas kampaņu. Irāka robežojas ar Irānu, un tajā atrodas vairākas Rietumu militārās bāzes.
2018. gadā sāktās NATO misijas Irākā galvenais mērķis ir novērst teroristu grupējuma "Islāma valsts" atdzimšanu. Šo centienu ietvaros NATO spēki apmācījuši Irākas militārpersonas.