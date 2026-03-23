Teherānā 23. martā 2026. gadā.
Šodien 07:17
Izraēla uzbrūk Teherānai; galvaspilsētā dzirdami sprādzieni
Izraēlas bruņotie spēki pirmdienas rītā paziņoja, ka ir sākuši plašus uzbrukumus Irānas režīma mērķiem Teherānā, un vietējie mediji ziņoja par eksplozijām Teherānā.
Izraēlas armijas ziņojumā platformas "Telegram" kanālā norādīts, ka tā "ir sākusi plaša mēroga uzbrukumu vilni, kas vērsts pret Irānas terorisma režīma infrastruktūru Teherānā".
Irānas valdības sponsorētā ziņu aģentūra "Mehr" vēstīja "Telegram", ka "Teherānā dzirdami sprādzieni", savukārt Irānas Revolucionārajai gvardei pietuvinātā aģentūra "Fars" informēja, ka gaisa triecieni vērsti pret pieciem galvaspilsētas rajoniem un "tiek ziņots par šaušalīgām sprādzienu skaņām".
Izraēla un ASV 28. februārī sāka karu pret Irānu. Irāna ir veikusi atbildes triecienus Izraēlai un Persijas līča valstīm, kur atrodas ASV militārie objekti.