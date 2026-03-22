Tramps nostādījis Irānu ultimāta priekšā un devis valstij 48 stundas, lai atbrīvotu Hormuza šaurumu
ASV prezidents Donalds Tramps devis Teherānai 48 stundas, lai pilnībā atbrīvotu Hormuza šaurumu, draudot, ka pretējā gadījumā ASV iznīcinās Irānas enerģijas ražošanas rūpnīcas.
„Ja Irāna neatbrīvos Hormuza šaurumu pilnībā 48 stundās no šī brīža, Amerikas Savienotās Valstis uzbruks un iznīcinās viņu enerģijas ražošanas rūpnīcas, sākot ar LIELĀKO! Paldies par uzmanību, kas pievērsta šim jautājumam. Prezidents Donalds Tramps,” sev piederošajā platformā "Truth Social" pauda Baltā nama saimnieks.
Jāpiemin, ka šis paziņojums pausts vien dienu pēc tam, kad Tramps norādīja, ka apsver „beigt” militārās operācijas Tuvajos Austrumos. Tajā pat laikā Pentagons uz reģionu nosūtījis tūkstošiem papildu sauszemes spēkus, lai stiprinātu savas militārās vienības karā ar Irānu.
Irāna tūlītēji reaģēja uz Trampa ultimātu, paziņojot, ka, ja tiks veikti uzbrukumi tās degvielas un enerģijas infrastruktūrai, valsts mērķēs pa visiem enerģijas objekti, kas Tuvo Austrumu reģionā pieder ASV. Tāpat Irāna draudēja uzbrukt ūdens attīrīšanas iekārtām.
Lai gan šaurums nav fiziski bloķēts, Irāna ir padarījusi šo jūras ceļu neizbraucamu, izmantojot kinētiskus uzbrukumus un mīnas. Šauruma bloķēšana ir ierobežojusi globālās piegādes, izraisot naftas cenu kāpumu visā pasaulē un paaugstinot dzīves dārdzību simtiem miljonu cilvēku. ASV Eiropas sabiedrotie un Japāna ir izteikuši gatavību „atbilstošiem” pasākumiem, lai atvieglotu pāreju caur šo šaurumu, taču daudzi ir norādījuši, ka šādas darbības būs iespējamas tikai pēc uguns pārtraukšanas.