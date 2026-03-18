ASV kompānija "Philip Morris Lietuvai" dāvina dronus cīņai pret kontrabandas baloniem
Lai stiprinātu robežkontroles spējas un papildinātu pretkontrabandas līdzekļu arsenālu, ASV kapitāla uzņēmums “Philip Morris Baltic” Lietuvas valdībai uzdāvinājis 7 industriālās “Autel Alpha” dronu sistēmas. Dronus izmantos Lietuvas Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esošā organizācija Lietuvas Strēlnieku savienība. Saņemtie droni ir īpaši pielāgoti sarežģītu uzdevumu veikšanai gan dienā, gan nakts laikā. Kopējā atbalsta vērtība pārsniedz 150 tūkstošus eiro.
Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene, piedaloties dronu nodošanas ceremonijā, pauda pārliecību, ka modernās dronu tehnoloģijas palīdzēs cīņā pret valsts robežu nelikumīgi šķērsojošajiem meteoroloģiskajiem baloniem, ar ko valstī tiek nogādātas kontrabandas cigaretes.
“Kontrabanda nodara milzīgu kaitējumu valstij, sabiedrībai un uzņēmējdarbībai. Kontrabandistu metodes attīstās, kļūst arvien izsmalcinātākas un pārdrošākas, un tos atbalsta arī naidīgais režīms mūsu kaimiņos. Tāpēc es patiesi priecājos, ka institūcijas un atbildīgi biznesa pārstāvji ne tikai vienojas, bet arvien biežāk sadarbojas, rūpējoties par kopīgu mērķi – drošību un cīņu ar ēnu ekonomiku. Esmu pārliecināta, ka Strēlnieku savienībai nodotās tehnoloģijas stiprinās organizācijas spējas un būs ļoti noderīgas cīņā ar kontrabandu,” sacīja premjerministre.
Ruginiene 16. martā tiekoties ar vienu no lielākajiem investoriem Lietuvā “Philip Morris International” Ziemeļeiropas un Austrumeiropas reģiona viceprezidentu Mihalu Mieržejevski, apsprieda uzņēmuma tālākās investīciju perspektīvas valstī, biznesa izaicinājumus, kā arī cīņu ar kontrabandu.
Dronus izmantos Lietuvas Strēlnieku savienība, kas palīdz amatpersonām valsts drošības nostiprināšanā. Bezpilota lidaparāti ir aprīkoti ar augstas izšķirtspējas optiskajām kamerām un termokamerām, un tie var pacelties augstāk par 5 km. Tie spēj precīzi noteikt augstu lidojošus objektus.
Kā pēc tikšanās norādīja “Philip Morris International” Ziemeļeiropas un Austrumeiropas reģiona viceprezidents Mieržejevskis, šī tikšanās ir piemērs ciešai valsts un biznesa sadarbībai, kas ļauj vienoti risināt kopīgus izaicinājumus.
“Tabakas un nikotīna izstrādājumu nelegālās tirdzniecības dēļ valsts katru gadu zaudē vairāk nekā 100 miljonus eiro potenciālo nodokļu ieņēmumu. Esam viens no vadošajiem nodokļu maksātājiem valstī. Un mēs varam sniegt ieguldījumu valsts drošībā arī citos nepieciešamos veidos. Mēs uzklausījām valdības vajadzības un uz tām reaģējām, tādējādi stiprinot gan valsts, gan tirgus noturību pret ārējiem draudiem,” teica Mieržejevskis.
Pēc Lietuvas Strēlnieku savienības karaļa Mindauga 10. strēlnieku vienības komandiera vietnieka Geralda Pukeļa teiktā, mūsdienās bez modernām tehnoloģijām nav iedomājama valsts gaisa telpas un robežas drošība. “Strēlnieki ir tie, kuri dara vairāk, nekā nepieciešams, vairāk, nekā no viņiem tiek sagaidīts. Tāpēc mēs novērtējam organizācijas, kas atbalsta strēlnieku kopienu un stiprina brīvprātīgo kustību. Sniegtos līdzekļus izmantosim jēgpilni, nostiprinot dronu spējas.”
“Philip Morris Baltic” jau otro reizi sniedz Lietuvai atbalstu valsts robežas stiprināšanā. Pagājušā gada beigās Valsts robežsardzei tika nodoti vairāk nekā 100 teritorijas novērošanas ierīču, kuru vērtība sasniedza aptuveni 120 tūkstošus eiro.