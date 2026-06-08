Olimpiskā liesma iedegta Latgalē
Gatavojoties Latvijas Jaunatnes X Olimpiādei, kas no 18. līdz 20. jūnijam norisināsies Valmierā, Olimpiskā lāpa aizvadītajā nedēļā ceļoja cauri Latgalei, viesojoties Preiļos, Ilūkstē, Krāslavā, Ludzā, Balvos, Rēzeknē un Daugavpilī.
Latgales pilsētās Olimpisko liesmu sagaidīja jaunie sportisti, treneri, olimpieši, pašvaldību vadītāji un vietējās kopienas, kopīgi apliecinot gatavību lielākajam jaunatnes sporta notikumam Latvijā. Katrā pieturvietā lāpas ceļojums kļuva par svētkiem sportam, jauniešu enerģijai un Olimpiskajām vērtībām - draudzībai, cieņai un izcilībai.
Preiļos Olimpisko liesmu Svētku laukumā sagaidīja jaunie sportisti, pašvaldības pārstāvji un iedzīvotāji, bet svinīgo noskaņu papildināja orķestra priekšnesumi un simboliska lāpas nodošana nākamajam ceļa posmam.
Ilūkstē lāpa stadionā apvienoja dažādu sporta veidu pārstāvjus, kuri stafetes veidā nesa Olimpisko liesmu, apliecinot sporta daudzveidību un jauniešu saliedētību Augšdaugavas novadā.
Krāslavā Olimpiskā liesma tika sagaidīta pilsētas centrā, kur notika jaunatnes olimpiādes dalībnieku prezentācija, mākslinieciskie priekšnesumi un jaunajiem sportistiem veltīti veiksmes vēlējumi.
Ludzā lāpas ceļojumu papildināja svinīgs gājiens, folkloras priekšnesumi un kopīgs skrējiens līdz Ludzas pilsdrupām, simboliski savienojot sportu ar novada kultūrvēsturisko mantojumu.
Balvos Olimpisko liesmu pavadīja jauno sportistu stafete, pūtēju orķestra skaņas un Olimpiskā karoga pacelšana, radot īpaši svinīgu atmosfēru pilsētas centrā.
Rēzeknē Olimpiskās lāpas sagaidīšana pulcēja plašu sporta kopienu, kur jaunie sportisti kopā ar saviem atbalstītājiem svinēja piederību Latvijas Jaunatnes Olimpiādes kustībai.
Daugavpilī Olimpiskā liesma ieradās pilsētas svētku norisēs, kļūstot par daļu no plašākiem kopienas svētkiem un simboliski noslēdzot Latvijas Jaunatnes Olimpiādes lāpas ceļojumu pa Latvgali.
Šajā nedēļā Latvijas Jaunatnes X olimpiādes lāpas ceļojums iesoļo finiša taisnē un sasniegs Vidzemi- Madonu, Gulbeni, Alūksni, Smilteni un Valku.
No 18. līdz 20. jūnijam Valmiera kļūs par Latvijas jaunatnes sporta galvaspilsētu, uzņemot Latvijas Jaunatnes X Olimpiādi, kas tiek atjaunota pēc sešu gadu pārtraukuma. Šogad Olimpiādē piedalīsies 40 Latvijas pašvaldības komandas - 7 valstspilsētas un 33 novadi - kopumā pulcējot vairāk kā 3500 jauno sportistu.
Savukārt 19. jūnijā un 20. jūnijā Valmieras pilsētas centrā norisināsies plašs Sporta un veselības forums, kā mērķis ir sniegt jaunajiem sportistiem, viņu ģimenēm un plašākai sporta sabiedrībai praktiskas zināšanas, kas noderēs ne vien sportiskajā izaugsmē, bet arī ikdienas dzīvē.