Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts.
Šodien 09:21
Madonas novadā konstatē kontrabandistu meteoroloģiskos balonus
Madonas novadā aizvadītajā naktī konstatēti divi kontrabandā izmantoti meteoroloģiskie baloni, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" pastāstīja Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts.
Pujāts komentēja, ka ir cilvēki, kuri nevēlas strādāt godīgu darbu un "būtu naivi cerēt", ka netiks izmantotas iespējas vieglas peļņas gūšanai.
Robežsardzes priekšnieks gan vērtēja, ka šajā jautājumā ziema, pateicoties laikapstākļiem, kopumā ir bijusi mierīgāka, piemēram, cigarešu kontrabandas pludināšana pa aizsalušo Daugavu nebija iespējama.
Pavasarī gan riski pieaugs, atzina Pujāts, prognozējot, ka būs mēģinājumi šim mērķim izmantot Daugavu, kā arī balonus un arī bezpilota lidaparātus.
Vienlaikus amatpersona uzsvēra, ka Latvijā šī situācija ne tuvu nav tik dramatiska kā Lietuvā.