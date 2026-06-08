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Krāšņi aizvadīti deju kopas “Bandava” deju svētki un 40 gadu jubileja
6. jūnijā Kalnsētas parka estrādē svinēja Saldus deju kopas “Bandava” 40 gadu jubileju. Sanākušie piedzīvoja krāšņus deju svētkus, kas vienlaikus kļuva arī par skaistu Saldus novada svētku 2026 atklāšanu
Uz skatuves satikās deju kolektīvi no Saldus, Kuldīgas, Tukuma un Ventspils novadiem, savukārt muzikālu noskaņu radīja Saldus kapela “Strops”, senioru akordeonistu ansamblis “Akords”, kā arī Julgī Stalte un Ēriks Zeps.
Paldies visiem dejotājiem, mūziķiem, organizatoriem un skatītājiem, kuri bija daļa no šī īpašā notikuma un palīdzēja radīt neaizmirstamus svētkus!.