Jelgavas slimnīcas bērnu nodaļa turpinās nodrošināt diennakts neatliekamo palīdzību bērniem, apstiprina VM
Jelgavas slimnīcas bērnu nodaļa netiks slēgta un arī turpmāk nodrošinās diennakts neatliekamo palīdzību bērniem, pēc veselības ministra Hosama Abu meri (JV) un Nacionālā veselības dienesta (NVD) vadības tikšanās ar Jelgavas domes priekšsēdētāju Mārtiņu Daģi ("Par!") informēja Veselības ministrija (VM).
VM informē, ka tikšanās laikā pārrunātas Jelgavas pilsētas slimnīcas attīstības prioritātes un slimnīcas loma Zemgales reģiona veselības aprūpes sistēmā.
Jelgavas slimnīcā, tāpat kā līdz šim, būs nodrošināts dežūrārsta pediatra darbs ar stabilu valsts finansējumu, kā arī nepieciešamības gadījumā bērnu stacionēšana, apstiprina ministrija.
VM informē, ka tikšanās laikā panākta arī vienošanās Jelgavas pilsētas slimnīcā saglabāt insulta vienību, kas ir būtisks pakalpojums Zemgales iedzīvotājiem un svarīgs reģiona veselības aprūpes drošībai.
Puses pārrunājušas arī vairākus slimnīcas attīstības virzienus, tai skaitā bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, ko plānots stiprināt sadarbībā ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu. Līdztekus apspriesti plānotie ieguldījumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas kapacitātes stiprināšanā, ambulatoro pakalpojumu pieejamības paplašināšanā un dienas stacionāra attīstībā.
Tikšanās noslēgumā puses paudušas gatavību turpināt sadarbību, lai attīstītu Jelgavas slimnīcu kā reģionālo veselības aprūpes centru, nodrošinot Zemgales iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus, norāda VM.
Slimnīcu tīkla reorganizācijā Jelgavas slimnīcai paredzēts reģionālās slimnīcas statuss.
Atsevišķi Jelgavas domes opozīcijas deputāti pauduši bažas par iespējamu Jelgavas slimnīcas Bērnu nodaļas slēgšanu slimnīcu tīkla optimizācijas gaitā. VM pārstāvis Oskars Šneiders skaidrojis, ka publiskajā telpā izskanējusī informācija par Jelgavas slimnīcas Bērnu nodaļas nākotni neatbilst faktiskajai situācijai. Arī Jelgavas slimnīcā norādīja, ka informācija par nodaļas slēgšanu neatbilst patiesībai, jo noteikumi vēl ir publiskajā apspriešanā un nekādi galīgi lēmumi šajā jautājumā nav pieņemti.
Slimnīcu tīkla reorganizācijas plānā Jelgavas slimnīcai, ņemot vērā tās esošos pakalpojumus un resursus, paredzēts reģionālās slimnīcas statuss. Tai arī turpmāk ir būtiska loma veselības aprūpes nodrošināšanā Zemgales reģionā, tai skaitā nodrošinot nepārtrauktu pediatriskās palīdzības pieejamību, norāda ministrijā.
VM skaidro, ka slimnīcu tīkla reforma paredz skaidrāku ārstniecības iestāžu specializāciju, stiprinot ambulatoro aprūpi un dienas stacionāra pakalpojumus. Tā mazināšot nepamatotu hospitalizāciju skaitu un veicināšot efektīvāku veselības aprūpes resursu izmantošanu.
Jau ziņots, ka jauno slimnīcu tīkla regulējumu plānots ieviest pakāpeniski no 2027. gada 1. janvāra, nodrošinot ārstniecības iestādēm pārejas periodu nepieciešamo pārmaiņu īstenošanai.