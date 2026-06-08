Par labākajiem Liepājas teātra aktieriem atzīti Agnese Jēkabsone un Valts Skuja
Skatītāju balsojumā par Liepājas teātra 119. sezonas veiksmīgāko izrādi atzīts režisora Mārtiņa Kalitas “Freimanis”, bet galvenās aktieru balvas saņēma Agnese Jēkabsone un Valts Skuja. Sezona noslēgusies ar pilnībā izpārdotām viesizrādēm Rīgā, un teātris 5. septembrī atklās savu 120. jubilejas sezonu.
Kopumā 119. sezonas balsojumā tika iekļauti 10 jauniestudējumi – tai skaitā izrāde „Dzīvoklis”, kas tapa pagājušās sezonas izskaņā. Savukārt šīs sezonas pēdējais iestudējums „Kas var būt labāks par šo?” tiks iekļauts nākošā gada balsojumā. Ar šo izrādi 5. septembrī teātris arī uzsāks savu 120. jubilejas sezonu.
Šogad pirmo gadu skatītāju balsojumu atbalstīja uzņēmums „Liepājas papīrs”, tāpēc 7. jūnijā, noslēdzoties Liepājas teātra 119. sezonai, pēc izrādes „Freimanis” rezultātus no skatuves paziņoja gan teātra mākslinieciskais vadītājs Valters Sīlis, gan „Liepājas papīrs” valdes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.
Par labāko aktrisi tika atzīta Agnese Jēkabsone (par Lienes Raudupietes lomu izrādē „Trīs bēres un divas kāzas”), par labāko aktieri – Valts Skuja (par Freimaņa lomu izrādē „Freimanis”), par labāko aktrisi otrā plāna lomā – Agnija Dreimane (par lomām izrādēs „Vientuļākā aita pasaulē”, „Amerikas latvieši”, „Trīs bēres un divas kāzas” un „Freimanis”), bet par labāko aktieri otrā plāna lomā – Rolands Beķeris (lomas izrādēs „Dzīvoklis”, „Trīs bēres un divas kāzas” un „Freimanis”).
Par šīs sezonas veiksmīgāko Liepājas teātra izrādi skatītāji pārliecinoši atzina režisora Mārtiņa Kalitas iestudēto izrādi „Freimanis”; otro un trešo vietu balsojumā ieguva divas Valtera Sīļa veidotās izrādes – „Dzīvoklis” un „Parasta pirmdiena”.
18. jūnijā uzzināsim profesionāļu vērtējumu par sezonu Latvijas teātros, kad nominācijas paziņos „Spēlmaņu nakts” žūrija, savukārt Liepājas teātra kolektīvs dosies atvaļinājumā. Uzreiz pēc tā Liepājas teātris viesosies Rīgā, kur Dailes teātrī rādīs Regnāra Vaivara veidoto iestudējumu „Latviešu raķetes” (5. un 6. augustā) un Valtera Sīļa izrādi „Dzīvoklis” (7. augustā). Biļetes uz visām trim izrādēm izpārdotas!
Ar Liepājas skatītājiem teātris satiksies vēl pirms sezonas sākuma – jau otrajā starptautiskajā teātra festivālā „Teātris tuvplānā”, kas šogad notiks no 20. līdz 23. augustam. Ar detalizētu festivāla programmu, kurā ietilps arī vairākas viesizrādes no Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas, iespējams iepazīties Liepājas teātra mājas lapā sadaļā „Festivāls 2026”.