Fiksēts brīdis, kad sabiedroto iznīcinātāji notriec dronu Latvijas gaisa telpā.
Sabiedrība
Šodien 15:05
VIDEO: fiksēts brīdis, kad sabiedroto iznīcinātāji notriec dronu Latvijas gaisa telpā
Sabiedroto iznīcinātāji pirmdienas rītā notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu. Šī bija pirmā reize, kad Latvijas gaisa telpā tika notriekts no ārvalstīm ielidojis bezpilota lidaparāts. Drona notriekšanas brīdis teritorijā starp Rēzekni un Kārsavu redzams aculiecinieka uzņemtā videoierakstā, liecina Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta publicētā informācija.
NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojušo ārvalstu bezpilota lidaparātu. Drons notriekts Latgalē, starp Rēzekni un Kārsavu, Bērzgales pagastā.
Drona notriekšana notikusi pirmo reizi, kopš Latvijas gaisa telpā tiek fiksēti no ārzemēm ielidojuši droni. Tāpat Nacionālie bruņotie spēki informēja, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Pirmdienas rītā bija izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Ludzas, Balvu un Rēzeknes novados, kā arī Rēzeknē.