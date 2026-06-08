Dobelē iereibis nepilngadīgais naktī ar mopēdu notriec gājēju
Foto: Valsts policija
Dobelē iereibis nepilngadīgais naktī ar mopēdu notriec gājēju.
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Dobelē iereibis nepilngadīgais naktī ar mopēdu notriec gājēju

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Aizvadītajā nedēļas nogalē Dobelē kāds iereibis nepilngadīgais ar mopēdu notriecis gājēju, kurš pēkšņi esot parādījies uz ceļa.

Dobelē iereibis nepilngadīgais naktī ar mopēdu not...

Kā informēja Valsts policijā, informāciju par ceļu satiksmes negadījumu Uzvaras ielā policija saņēma sestdien ap plkst. 23.30. Sākotnējā informācija liecina, ka nepilngadīgs jaunietis vadīja mopēdu un pagaidām nenoskaidrotos apstākļos uz ceļa braucamās daļas pēkšņi iznācis vīrietis, kurš negadījumā cieta gājējs un nogādāts medicīnas iestādē.

Mopēda vadītājs atradās 0,28 promiļu reibumā.

Pret jaunieti sākti divi administratīvo pārkāpumu procesi - par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē, kā arī par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu, ja to izdarījis bērns.

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