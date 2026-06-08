Dobelē iereibis nepilngadīgais naktī ar mopēdu notriec gājēju.
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Šodien 15:39
Dobelē iereibis nepilngadīgais naktī ar mopēdu notriec gājēju
Aizvadītajā nedēļas nogalē Dobelē kāds iereibis nepilngadīgais ar mopēdu notriecis gājēju, kurš pēkšņi esot parādījies uz ceļa.
Kā informēja Valsts policijā, informāciju par ceļu satiksmes negadījumu Uzvaras ielā policija saņēma sestdien ap plkst. 23.30. Sākotnējā informācija liecina, ka nepilngadīgs jaunietis vadīja mopēdu un pagaidām nenoskaidrotos apstākļos uz ceļa braucamās daļas pēkšņi iznācis vīrietis, kurš negadījumā cieta gājējs un nogādāts medicīnas iestādē.
Mopēda vadītājs atradās 0,28 promiļu reibumā.
Pret jaunieti sākti divi administratīvo pārkāpumu procesi - par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē, kā arī par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu, ja to izdarījis bērns.