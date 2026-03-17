"Nevajag mums jūsu palīdzību, nekad nevajadzēja!": Tramps pārdomājis dienu pēc aicinājuma sabiedrotajiem iesaistīties karā Irānā, pieļauj izstāšanos no "nepateicīgās" NATO
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņojis, ka Savienoto Valstu armijai vairs nav nepieciešama militārā palīdzība karā pret Irānu. Vienlaikus viņš nepalaida garām iespēju ieknābt ASV sabiedrotajiem, kuri "nekad nepalīdzot grūtajā brīdī".
"Ņemot vērā faktu, ka mums ir tādi militārie panākumi, mums vairs nevajag un mēs vairs nevēlamies NATO valstu atbalstu. Mums nekad to nevajadzēja, tāpat kā Japānas, Austrālijas vai Dienvidkorejas [palīdzību]," paša sociālās saziņas vietnē "Truth Social" norādījis Tramps. "Mums nevajag neviena palīdzību!"
Viņš piebildis, ka vairums sabiedroto atteikušies iesaistīties militārajās operācijās pret Irānu.
"Mani nepārsteidz viņu rīcība, jo NATO, kur mēs tērējam miljardiem dolāru gadā šo valstu aizsardzībai, esmu vienmēr uzskatījis par vienvirziena ielu. Mēs viņus aizsargāsim, bet viņi priekš mums nedarīs neko, īpaši grūtā brīdī," atzinis prezidents.
Nedaudz vēlāk žurnālistiem Ovālajā kabinetā, pieņemot Īrijas premjerministru Mihālu Mārtinu, Baltā nama saimnieks paziņoja, ka, vairumam alianses locekļu atsakoties piedalīties Hormuza šauruma atbloķēšanā, NATO pieļāvusi "muļķīgu kļūdu".
Arī Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers izdarījis lielu kļūdu, nesniedzot atbalstu ASV karā pret Irānu, norādīja prezidents. "Viņš neizrādīja atbalstu, un, manuprāt, tā ir liela kļūda. Esmu vīlies Kīrā. Man viņš patīk, domāju, viņš ir jauks cilvēks, taču esmu vīlies," atzina Tramps.
Rezumējot viņš izteicās, ka ASV būtu jāpārskata sava dalība NATO. Acīmredzami pielīdzinot Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu Irānas karam, Baltā nama saimnieks izteicās, ka ASV nav bijis pienākums palīdzēt Krievijas agresijas apturēšanā.
"Mēs viņiem palīdzējām, bet viņi mums nepalīdzēja, un, manuprāt, tā ir ļoti slikta lieta NATO," norādīja Tramps. "Neviens nevēlas Irānu ar kodolieročiem, jo šie cilvēki ir traki. Viņi ir pilnīgi traki, un viņi ir ļauni, vardarbīgi," uzsvēra prezidents. "Visi ir vienisprātis ar mums, taču viņi negrib palīdzēt."
"Mums, Savienotajām Valstīm, tas jāatceras, jo tas, mūsuprāt, ir ļoti šokējoši," uzsvēra Tramps. Tomēr uz žurnālistu uzstājīgajiem jautājumiem, vai NATO jārēķinās ar kādām sekām, viņš atbildēja: "Nu, nē. Es tikai domāju, ka tas nav labi sadarbībai, ja viņi saka: "Tas, ko jūs darāt, ir lieliski, bet mēs negrasāmies palīdzēt"."
Viņš žurnālistiem arī pavēstīja, ka vizītē uz Ķīnu, kas tika atlikta kara dēļ ar Irānu, dosies pēc piecām vai sešām nedēļām.