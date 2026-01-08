"Man nevajag starptautiskās tiesības", paziņo Tramps. "Ir tikai viena lieta, kas var mani apturēt!"
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka viņam nav vajadzīgas nekādas starptautiskās tiesības, lai dominētu pasaulē, un norādīja uz vienīgo ierobežojumu savai varai.
Ekskluzīvajā Intervijā “New York Times” Tramps uzsvēris, ka pastāv tikai viens vienīgs ierobežojums viņa varai — tā ir “paša morāle, paša prāts”. Uz jautājumu, vai pastāv jelkādi ierobežojumi viņa varai, Tramps atteicis: “Jā, ir viena lieta. Mana paša morāle. Mans paša prāts. Tas ir vienīgais, kas spēj mani apturēt.”
Tik tiešām, kopš atgriešanās Baltajā namā pagājušā gada janvārī, Tramps ir pārvarējis daudzus savas varas juridiskos ierobežojumus iekšlietās, demonstrējot diktatora tieksmes, taču daudzus ir satraucis viņa lēmums uzsākt agresīvas militārās operācijas bez Kongresa piekrišanas, kā arī atklāti draudi ASV sabiedrotajiem, pirmām kārtām Dānijai.
Ja pagājušā gada maijā intervijā "NBC News" viņš paziņoja, ka nezina, vai viņam būtu pienākums ievērot ASV konstitūciju, kas paredz pienācīga juridiska procesa nodrošināšanu ikvienam cilvēkam, tad tagad Tramps atklāti atzīstas, ka arī starptautiskās tiesību normas viņam nav vajadzīgas. “Man nav vajadzīgas starptautiskās tiesības,” viņš paziņoja. “Es negrasos cilvēkiem darīt ļaunu.”
Tiesa, Tramps atzina, ka viņa administrācijai vajadzētu ievērot starptautiskās tiesības, taču “tas ir atkarīgs no tā, kā jūs definējat starptautisko tiesību jēdzienu”.
Vienlaikus viņš norādīja, ka varētu būt gatavs upurēt attiecības ar ASV sabiedrotajiem, lai Dānijai atņemtu Grenlandi. “Tāda izvēle ir iespējama,” viņš sacīja, uzsverot īpašumtiesību nozīmi. “Jo es uzskatu, ka tās ir psiholoģiski vajadzīgas panākumiem. Es domāju, ka īpašumtiesības dod kaut ko tādu, ko nevar iegūt tikai ar nomāšanu vai līgumu. Īpašumtiesības dod lietas un elementus, ko jūs nevarat saņemt, tikai parakstot dokumentu.”
Tramps noraidīja bažas, ka viņa lēmums gāzt Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro radītu precedentu, kas attaisnotu Krievijas jau gandrīz četrus ilgstošo invāziju Ukrainā vai Ķīnas iespējamo iebrukumu Taivānā. Viņš arī nedomā, ka Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins mēģinās sagrābt Taivānu: “Viņš pats izlems, ko darīt. Bet es esmu viņam teicis, ka būšu ļoti neapmierināts, ja viņš to darīs, un es nedomāju, ka viņš to darīs. Es ceru, ka viņš to nedarīs.”
Protams, neiztika bez tradicionālās sevis slavināšanas: “Viņš to varētu izdarīt tad, kad mums būs cits prezidents, bet nedomāju, ka viņš to darīs, kamēr prezidents esmu es.”