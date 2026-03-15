Tramps joprojām nesaprot, kādēļ Zelenskis negrib noslēgt vienošanos ar Putinu
ASV prezidents Donalds Tramps kārtējo reizi pacentās ieknābt Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, viņu apsūdzot kara turpināšanā savā valstī un vienlaikus nicīgi izsakoties par viņa piedāvāto palīdzību ASV un Izraēlas karā pret Irānu.
Sestdien telefoniski sniegtajā intervijā NBC Tramps ierasti atkārtoja Kremļa propagandas tēzi, ka tieši Ukraina ir tā, kas liek sprunguļus ceļā uz mieru. Šādi Trampa izteikumi sekoja vairāku pasaules līderu paustajai kritikai par ASV lēmumu mīkstināt sankcijas pret Krievijas naftu, lai mazinātu strauji augošās globālās naftas cenas.
Jautāts par lēmumu uz laiku mīkstināt sankcijas pret Krievijas naftu laikā, kad pasaulē strauji pieaug naftas cenas, Tramps sacīja: “Es vēlos, lai pasaulei būtu nafta. Es vēlos, lai būtu nafta.” Viņš piebilda, ka sankcijas, kas tika ieviestas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, “tiks atjaunotas, tiklīdz krīze būs beigusies”.
Kas attiecas uz jau piekto gadu ilgstošo asinspirti Ukrainā, viņaprāt, vainojams ir nevis agresors, Krievijas diktators Vladimirs Putins, bet Zelenskis. “Esmu pārsteigts, ka Zelenskis nevēlas panākt vienošanos. Pasakiet Zelenskim, lai viņš noslēdz vienošanos, jo Putins ir gatavs vienoties,” klausulē sacīja Tramps. “Ar Zelenski panākt vienošanos ir daudz grūtāk.”
Viņš arī atteicās teikt kaut ko sliktu par Krieviju saistībā ar plašsaziņas līdzekļos izplatītajām ziņām, ka Krievija sniedz izlūkinformāciju Irānai par amerikāņu mērķu atrašanās vietām. “Varbūt Krievija sniedz informāciju, varbūt nesniedz,” komentēja Tramps.
Tramps arī nepalaida garām iespēju paust savas personiskās antipātijas pret Ukrainas prezidentu. Marta sākumā Zelenskis bija piedāvājis palīdzēt ASV spēkiem un to sabiedrotajiem Tuvajos Austrumos pārtvert Irānas dronus, izmantojot Ukrainas armijas pieredzi Krievijas dronu notriekšanā. “Nē, mums nevajag [Ukrainas] palīdzību aizsardzībā pret droniem,” viņš sacīja. “Zelenskis ir pēdējais cilvēks, no kura mums vajadzīga palīdzība”. Vienlaikus viņš palielījās ar amerikāņu sistēmām. “Mēs par droniem zinām vairāk nekā jebkurš cits pasaulē. Patiesībā mums ir pasaulē vislabākie droni.”
Trampa un Zelenska saspringtajām attiecībām ir sena vēsture jau kopš laikiem, kad Trampa pirmās prezidentūras laikā Zelenskis atteicās palīdzēt Trampam nomelnot toreizējo demokrātu kandidātu Džo Baidenu pirms 2020. gada prezidenta vēlēšanām. Tajās Tramps zaudēja, taču savu zaudējumu nekad neatzina, bet skandalozais mēģinājums iesaistīt Ukrainu pret Baidenu kļuva par pamatu pirmajam Trampa impīčmentam 2019. gada decembrī. Par Trampa naidīgo kursu pret Ukrainu un konkrēti pret Zelenski liecināja tas, ka par savu viceprezidentu viņš izraudzījās Ohaio senatoru Džeimsu Vensu, kurš tobrīd bija viens no kategoriskākajiem pretiniekiem jebkādas palīdzības sniegšanai Ukrainai karā pret krievu okupantiem. Pavisam drīz pēc atgriešanās prezidenta amatā 2025. gada februārī Tramps ar Vensu sarīkoja Zelenska “publisku pēršanu” Baltajā namā pārsteigto žurnālistu acu priekšā, viņu vainojot “Trešā pasaules kara provocēšanā” un “absolūtā nepateicībā”. Trampa replika “Jums nav kāršu”, “Vai kaut reizi esat teicis paldies?” Vensa indīgā frāze, kuru papildināja trampista žurnālista Braiena Glenna painteresēšanās, kādēļ Zelenskis nav uzvalkā, bija vieni no šokējošākajiem brīžiem.
Visu savas otrās prezidentūras laiku Tramps un viņa komanda neslēpj savu neapmierinātību ar Ukrainu, kas spītīgi negribot piekrist Putina prasībām, un šādi turpina likt sprunguļus Trampa senajā kampaņā par Nobela Miera prēmijas iegūšanu. Putina daudzo prasību skaitā viena no galvenajām ir tā, lai Ukraina labprātīgi atdod četrus apgabalus, kurus Krievija 2022. gadā patvaļīgi ierakstīja savā konstitūcijā, tās nemaz pilnībā nekontrolējot.
Tramps dažkārt ir norādījis uz šīm teritoriālajām prasībām kā uz ieguvumiem, par kuriem Krievijas karavīri ir upurējušies. “Viņš kaut ko paņems,” Tramps pagājušajā gada oktobrī sacīja “Fox News” žurnālistei Marijai Bartiromo. “Viņi karoja, un viņam ir daudz teritoriju. Jūs zināt, viņš ir ieguvis noteiktas teritorijas, ja tā var teikt — viņš ir ieguvis noteiktas teritorijas,” bet pēc tam sarkastiski piebilda: “Mēs esam vienīgā valsts, kas ieiet, uzvar karā un pēc tam aiziet.”