"Es varu izdarīt visu, ko gribu": Tramps nāk klajā ar skaļu paziņojumu par vēl vienu valsti
ASV prezidents Donalds Tramps izteica skandalozu paziņojumu par Kubu, norādot uz iespēju pārņemt kontroli pār salu.
16. martā viņš atzīmēja, ka uzskata to par "lielu godu", ziņo "Clash Report". "Es domāju, ka man būs gods iekarot Kubu. Tas būtu labi. Tas ir liels gods," sacīja Tramps.
Pēc viņa vārdiem, ASV ir pietiekami daudz iespēju ietekmēt situāciju uz salas: "Es varu to atbrīvot vai iekarot, domāju, ka varu darīt ar to visu, ko gribu."
Trampa paziņojumi izskan laikā, kad Kubā vērojama ekonomiskās un politiskās krīzes padziļināšanās un attiecību saasināšanās starp Vašingtonu un Havanām.
Kā ziņo "Reuters", 15. martā Tramps pieļāva, ka ASV drīzumā varētu noslēgt vienošanos ar Kubu vai pieņemt citus lēmumus attiecībā uz salu.
"Kuba arī vēlas noslēgt vienošanos, un es domāju, ka mēs diezgan drīz vai nu noslēgsim vienošanos, vai arī darīsim visu, kas mums nepieciešams," piebilda prezidents, atrodoties lidmašīnā "Air Force One".
Kubas prezidents Migels Diass-Kanels apstiprināja sarunu sākumu ar ASV, norādot, ka valsts piedzīvo vienu no smagākajām ekonomiskajām krīzēm pēdējo desmitgažu laikā.
"Šīs sarunas ir vērstas uz risinājumu meklēšanu, izmantojot dialogu par divpusējiem strīdiem, kas pastāv starp abām valstīm," sacīja Diass-Kanels.
Viņš izteica cerību, ka sarunas palīdzēs "atbrīvoties no konfrontācijas".
Vai Kuba kļūs par nākamo Trampa politikas mērķi?
Ņemot vērā ASV un Izraēlas operāciju Irānā, Baltais nams, iespējams, gatavo jaunu plaša mēroga plānu — trīs autoritāru režīmu gāšanu. Par to raksta žurnāliste Viviana Salama materiālā "The Atlantic". Pēc viņas teiktā, prezidents Donalds Tramps jau raugās uz nākamo mērķi — Kubu.
"Prezidents jūtas, ka viņam viss izdodas, ka viss notiek kā vajag,'' Salama citē vienu no administrācijas amatpersonām.
Tramps atklāti runāja par saviem plāniem attiecībā uz Kubu un piektdien Baltajā namā pieļāva iespēju "draudzīgā veidā iekarot" salu ar 11 miljoniem iedzīvotāju.
Pēc viņa teiktā, valsts sekretārs Marko Rubio veic sarunas ar kubiešu līderiem "ļoti augstā līmenī" attiecībā uz iespējamo vienošanos.
Pēdējie triecieni Irānai
Jau vēstīts, ka piektdien ASV armija ntensīvi bombardēja mērķus Irānas Hargas salā, kas apkalpo gandrīz visu Irānas jēlnaftas eksportu, un Tramps draudēja uzbrukt salas naftas infrastruktūrai, kas tika pasargāta no uzbrukumiem, "ja Irāna vai kāds cits" traucētu kuģu pārvietošanos caur šaurumu.
ASV sabiedrotie līdz šim izvairīgi pauduši gatavību sniegt militāru atbalstu ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai, bet, reaģējot uz paplašināto konfliktu, tie ir mobilizējuši karakuģus.
Pirmdien Francijas prezidents Emanuels Makrons apmeklēja savas valsts lidmašīnu bāzes kuģi, kas nosūtīts uz Vidusjūru, un teica, ka Francija un tās sabiedrotie gatavo aizsardzības misiju, lai atkal atvērtu Hormuza šaurumu.
Savukārt otrdien Lielbritānijas karakuģis atstāja ostu Anglijas dienvidos un devās ceļā uz Vidusjūras austrumu daļu, lai "stiprinātu Lielbritānijas aizsardzību reģionā" pēc bezpilota lidaparātu uzbrukuma Lielbritānijas Akrotiri bāzei Kipras dienvidos.