Milzum daudz eiropiešu mirst svelmē: Pasaules Veselības organizācija paziņo satraucošus datus
Eiropā pēdējo četru gadu laikā karstuma dēļ miruši vairāk nekā 200 000 cilvēku, ceturtdien paziņojusi Pasaules Veselības organizācija (PVO).
Prezentējot jaunas PVO vadlīnijas cilvēku aizsardzībai pret pārmērīgu karstumu, PVO Eiropas reģionālais direktors Hanss Klūge uzsvēra, ka lielākā daļa no šiem nāves gadījumiem, kas reģistrēti Eiropas Savienībā un asociētajās valstīs, bija pilnībā novēršami.
Klūge norādīja, ka miljoniem cilvēku fiziski un garīgi cieš no pārmērīga karstuma, ko viņš raksturoja kā klimata pārmaiņu "vistiešāko un nāvējošāko izpausmi".
Lai gan individuāla rīcība, piemēram, uzturēšanās ārpus karstuma un pietiekama ūdens patēriņa nodrošināšana, var daudz ko mainīt, Klūge sacīja, ka ir nepieciešama "koordinēta, spēcīga un institucionāla reakcija", lai cīnītos pret to, ko viņš nosauca par sistēmisku krīzi.
Jaunajās vadlīnijās vietējās iestādes tiek mudinātas atzīt klimata pārmaiņas par "pirmkārt un galvenokārt draudiem cilvēku drošībai" un ieviest rīcības plānus karstuma viļņa gadījumos. Starp rekomendācijām ir ēnaino zonu paplašināšana pilsētās, sociālo pakalpojumu uzlabošana, lai palīdzētu gados vecākiem cilvēkiem, kā arī skolotāju un aprūpētāju apmācība, lai atpazītu karstuma izraisītu slimību pazīmes.
Citi pasākumi ir vērsti uz darbinieku aizsardzību, piemēram, ieviešot pārtraukumus vai elastīgas maiņas, lai palīdzētu darbiniekiem izvairīties no karstākās dienas daļas, vai palielinot darbinieku skaitu veselības aprūpes iestādēs karstuma viļņu laikā. Klūge uzsvēra, ka mērķis ir panākt, lai karstuma dēļ dzīvību nezaudē neviens cilvēks.
Klimata un veselības eksperti brīdina, ka temperatūras paaugstināšanās pasaulē izraisa biežākus, intensīvākus un ilgākus karstuma viļņus, un īpaši apdraudēti ir gados vecāki cilvēki un cilvēki ar hroniskām saslimšanām.
PVO norāda, ka pārmērīgs karstums katru gadu izraisa arvien vairāk saslimšanu un priekšlaicīgu nāves gadījumu, kā arī ekonomiskos zaudējumus, kas mērāmi miljardos dolāru.