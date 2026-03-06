Tramps paziņojis, ka vairums Irānas raķešu ir iznīcinātas
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Irānas pretgaisa aizsardzības un raķešu spējas ir pilnīgi vai lielākoties iznīcinātas.
"Viņu zenītieroču vairs nav. Tātad viņiem nav gaisa spēku. Viņiem nav pretgaisa aizsardzības. Visas viņu lidmašīnas ir iznīcinātas," sacīja Tramps. Viņš piebilda, ka ir iznīcināti 60% Irānas raķešu un 64% raķešu palaišanas iekārtu.
"Tikko viņi palaiž raķeti, četru minūšu laikā tiek trāpīts raķešu palaišanas iekārtai," sacīja Tramps. Šo informāciju nebija iespējams pārbaudīt pēc neatkarīgiem avotiem.
Tikmēr ASV admirālis Breds Kūpers paziņojis, ka ASV ir nogremdējušas vairāk nekā 30 Irānas kuģus. "Mēs tagad esam [nogremdējuši] vairāk nekā 30 kuģus, un dažu pēdējo stundu laikā mēs trāpījām Irānas dronu bāzeskuģim, kas bija apmēram Otrā pasaules kara laika aviācijas bāzeskuģa lielumā. Kamēr mēs runājam, tas deg," preses konferencē sacīja Kūpers.
"[Irānas] ballistisko raķešu uzbrukumu skaits ir samazinājies par 90% kopš pirmās dienas. Dronu uzbrukumu skaits samazinājies par 83% kopš pirmās dienas," sacīja Kūpers, kura vadītās Centrālās pavēlniecības (CENTCOM) pārziņā ir ASV bruņotie spēki Tuvajos Austrumos.
ASV kopā ar Izraēlas spēkiem 28. februārī sāka masīvu gaisa triecienu kampaņu pret Irānu. Irāna ir atbildējusi, raidot trieciendronus un raķetes uz citām reģiona valstīm. Irānas ballistisko raķešu spēju un tās karaflotes iznīcināšana ir divi no galvenajiem mērķiem šajā militārajā kampaņā, kuru ASV nosaukušas par operāciju "Episkais niknums" ("Operation Epic Fury").