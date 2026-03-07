Sedas purva kameras iemūžinājušas vēl vienu ainiņu no meža dzīvnieku ikdienas.
Novadu ziņas
Šodien 16:22
VIDEO: ainiņa no meža dzīvnieku ikdienas - šoreiz galvenajā lomā lūsis
Sedas purva kameras iemūžinājušas vēl vienu ainiņu no meža dzīvnieku ikdienas. Šoreiz galvenajā lomā – lūsis, kurš saulainā ziemas dienā veldzē slāpes.
Publicētajā video redzams, kā lūsis pastaigājas pa sasnigušo mežu un pēc brīža apstājas, lai veldzētu slāpes no purvā sakrājušā ūdens, iespējams, no neliela avotiņa.
Sedas purvs regulāri sociālajos tīklos publicē interesantus video ar meža dzīvniekiem, ļaujot ielūkoties dabas ikdienā un atklājot brīžus, kas citkārt paliktu cilvēku acīm nepamanīti.