ASV lūgušas Ukrainas palīdzību aizsardzībā pret Irānas droniem "Shahed"
Amerikas Savienotās Valstis (ASV) Irānas kara ietvatos, lūgušas Ukrainai palīdzību aizsardzībā pret droniem "Shahed".
"Mēs saņēmām lūgumu no Amerikas Savienotajām Valstīm par konkrētu atbalstu aizsardzībai pret šahediem Tuvo Austrumu reģionā," platformā "X" pauda Zelenskis. "Es devu norādījumus sniegt nepieciešamos līdzekļus un nodrošināt Ukrainas speciālistu klātbūtni, kas var garantēt nepieciešamo drošību," piebilda prezidents.
"Ukraina palīdz partneriem, kas palīdz nodrošināt mūsu drošību un aizsargāt mūsu cilvēku dzīvības," norādīja Zelenskis.
Nesen Zelenskis bija piedāvājis Ukrainas ekspertu palīdzību Persijas līča valstīm, kas cietušas Irānas dronu triecienos. Zelenskis sacīja, ka lūgumi izteikti arī no ASV puses, taču sīkākas detaļas nesniedza.
Salīdzinoši lētos dronus "Shahed" izstrādāja Irāna, bet tagad šo lidaparātu versijas ražo arī Krievija. Pat ASV bruņotie spēki nesen atzina, ka izmanto šos bezpilota lidaparātus kā paraugu, izstrādājot savas sistēmas.