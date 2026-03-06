Pasaulē
Naftas cenas turpina pieaugt, kamēr Tramps apņēmies panākt Irānas kapitulāciju
ASV un Irānas kara izraisītais naftas cenu kāpums piektdien turpinājās, kamēr ASV prezidents Donalds Tramps paudis apņēmību karot līdz Irānas bezierunu kapitulācijai.
"Brent" markas jēlnaftas cena pieauga par vairāk nekā 5% līdz 90,25 ASV dolāriem par barelu, kas ir augstākais līmenis kopš 2024. gada aprīļa, savukārt WTI markas jēlnaftas cena palielinājās par 8,1% līdz 87,56 dolāriem par barelu.
Naftas cenas piektdien pieauga pēc ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumiem, ka tikai Irānas bezierunu kapitulācija izbeigs karu Tuvajos Austrumos.
Tāpat naftas cenu kāpumu veicina tas, ka gandrīz apstājusies tankkuģu satiksme Hormuza jūras šaurumā, pa kuru tiek veikta piektā daļa pasaules jēlnaftas pārvadājumu.