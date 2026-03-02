Katara notriekusi divus Irānas iznīcinātājus, kamēr Persijas līča krīze saasinās
Persijas līča krīze pirmdien strauji saasinājās, kad Katara paziņoja, ka tās gaisa spēki notriekuši divus Irānas bumbvedējus “Sukhoi Su-24”. Tā ir pirmā reize, kad kāda no reģiona valstīm militāri vērsusies pret Irānas aviāciju.
"Kataras gaisa spēki veiksmīgi notrieca divas "Su-24" lidmašīnas, kas lidoja no Irānas Islāma Republikas," paziņoja Aizsardzības ministrija. Līča armija līdz šim ir koncentrējusies Irānas raķešu un dronu pārtveršanu, ko valsts palaida pēc tam, kad ASV un Izraēlas triecienos tika nogalināts tās augstākais līderis.
Irānas uzbrukumi ir skāruši ostas, lidostas, dzīvojamās ēkas un viesnīcas, kā arī militāros objektus visā bagātajā naftas gigantu un uzticamu ASV sabiedroto reģionā. Kad Irāna sāka vērst uzbrukumus pret enerģētikas uzņēmumiem, uzņēmums "QatarEnergy", kas ir viens no pasaulē lielākajiem sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) eksportētājiem, apturēja ražošanu divos savos objektos. Līdz ar uzbrukumiem Eiropas dabasgāzes cenas pieauga par vairāk nekā 50 procentiem, savukārt naftas cenas pieauga par gandrīz deviņiem procentiem.
Sprādzieni pirmdien bija dzirdami Dubajā, Abū Dabī, Dohā un Manāmā, un drošības analītiķi situāciju raksturo kā “murgu scenāriju” reģionam, kas līdz šim tika uzskatīts par relatīvi stabilu. Neskatoties uz straujo eskalāciju, Irānas ārlietu ministrs paziņojis, ka Teherānai “nav naidīgu nodomu” pret Persijas līča valstīm.