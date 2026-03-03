Irānas karš satricina pasaules tirgus: naftas un gāzes cenas turpina kāpumu
Naftas un gāzes cenas otrdien turpina būtiski palielināties, Irānas karam satricinot finanšu tirgus pasaulē.
"Brent" markas jēlnaftas cena pieaugusi par vairāk nekā 8% līdz 85,12 ASV dolāriem par barelu, kas ir augstākais līmenis kopš 2024. gada jūlija, savukārt WTI markas naftas cena kāpusi par vairāk nekā 7% līdz 76,47 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien pieauga par vairāk nekā 33% pēc tam, kad pirmdien tā bija palielinājusies par gandrīz 40% pēc Kataras valsts enerģētikas uzņēmuma "QatarEnergy" paziņojuma, ka tas apturējis sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) ražošanu saistībā ar Irānas dronu uzbrukumiem iekārtām divās tā rūpnīcās.
Vienlaikus konflikta dēļ ir gandrīz apstājusies tankkuģu kustība pa Hormuza jūras šaurumu, caur kuru iet apmēram piektdaļa pasaules naftas un sašķidrinātās dabasgāzes eksporta.
Analītiķi norāda, ka enerģijas cenu palielināšanās varētu sagādāt jaunus izaicinājumus centrālajām bankām visā pasaulē, jo tās cenšas samazināt inflāciju, vienlaikus samazinot procentu likmes, lai atbalstītu to ekonomikas.