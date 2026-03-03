Karš ar Irānu un iespējamie riski: Valsts drošības dienests informē par terorisma draudu līmeni Latvijā
Latvijā terorisma draudu līmenis pašlaik ir zems, un Valsts drošības dienesta (VDD) rīcībā esošā informācija neliecina, ka tuvākajā laikā situācija varētu mainīties, atzina dienestā, atbildot uz jautājumu, vai ASV-Izraēlas karš pret Irānu ilgtermiņā var palielināt terorisma draudu līmeni.
Vienlaikus VDD atbilstoši savai kompetencei pastāvīgi vērtē notiekošo informatīvajā telpā un sabiedrībā, lai savlaicīgi identificētu un novērstu dažādus apdraudējumus nacionālajai drošībai, uzsvēra dienestā.
Jau ziņots, ka ASV un Izraēla sestdien sāka liela mēroga ofensīvu pret Irānu, kas atbildējusi ar raķešu un dronu triecieniem ASV bāzēm vairākās Persijas līča valstīs.
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņojis, ka lēmumu par uzbrukumu Irānai viņš pieņēma, jo tā bija "pēdējā vislabākā" iespēja, lai apturētu Teherānas kodolprogrammu.
"Mūsu mērķi ir skaidri," uzsvēris prezidents. "Pirmkārt, mēs sagraujam Irānas raķešu spēkus. Otrkārt, mēs iznīcinām viņu karafloti. Treškārt, mēs gādājam, lai pasaules galvenais terorisma sponsors nekad neiegūtu kodolieročus."
"Visbeidzot, mēs gādājam, lai Irānas režīms vairs nevarētu apbruņot, finansēt un vadīt teroristu armijas aiz savām robežām," rezumējis Baltā nama saimnieks.