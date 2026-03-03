Irānas dronu triecienos AAE cietuši “Amazon” datu centri un Austrālijas militārā bāze
Irānas dronu uzbrukumos Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) nedēļas nogalē cietuši divi kompānijas “Amazon” datu centri, kā arī Austrālijas militārā bāze Al Minhadas gaisa spēku bāzē netālu no Dubaijas.
Tehnoloģiju gigants “Amazon” pirmdien paziņoja, ka dronu triecienos bojāta uzņēmuma infrastruktūra Tuvo Austrumu reģionā, apgrūtinot mākoņpakalpojumu sniegšanu daļā reģiona. Vēl viens “Amazon” objekts Bahreinā cietis no trieciena tiešā tuvumā. Uzņēmums skaidro, ka uzbrukumi radījuši strukturālus bojājumus un traucējuši elektroapgādi, bet dažos gadījumos ugunsdzēšanas darbi izraisījuši papildu ūdens bojājumus. Par darbinieku ievainojumiem netiek ziņots.
“Amazon Web Services”, kas ir viens no pasaules vadošajiem mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem, lietotājiem ieteicis dublēt svarīgākos datus un nepieciešamības gadījumā pārslēgties uz serveriem citos reģionos. Svētdien uzņēmums brīdināja klientus par iespējamiem darbības traucējumiem vienā no AAE datu centriem.
Tikmēr Austrālijas aizsardzības ministrs Ričards Marless apstiprināja, ka dronu uzbrukumā cietusi Al Minhadas gaisa spēku bāze, kas atrodas aptuveni 24 kilometrus uz dienvidiem no Dubaijas. Neviens no personāla nav ievainots. Bāzē kopš 2003. gada izvietoti Austrālijas bruņotie spēki, un tā kalpo kā nozīmīgs centrs valsts operācijām Tuvajos Austrumos.
Jau ziņots, ka ASV un Izraēla sestdien sāka plaša mēroga ofensīvu pret Irānu, uz ko Teherāna atbildēja ar raķešu un dronu triecieniem ASV bāzēm un citiem objektiem Persijas līča valstīs. Uzbrukumos cietusi arī Dubaijas lidosta un Džebelali osta.
Austrālija pavēstījusi, ka konfliktu dēļ Tuvajos Austrumos iestrēguši aptuveni 115 000 tās pilsoņu, jo reģiona gaisa telpa ir slēgta.