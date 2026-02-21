Satelītattēli atklāj nepieredzētu ASV spēku koncentrāciju pie Irānas
Kamēr Ženēvā turpinās sarunas par Irānas kodolprogrammu un 17. februārī abas valstis panāca “principiālu vienošanos”, ASV vienlaikus strauji pastiprina savu militāro klātbūtni reģionā.
Saskaņā ar ekspertu vērtējumu šāda mēroga spēku koncentrācija nav pieredzēta kopš Irākas kara sākuma 2003. gadā. Atšķirībā no tā laika, Vašingtona šobrīd uzsvaru liek uz gaisa un jūras spēkiem, nevis plašu sauszemes spēku izvietošanu.
Satelītattēli liecina par ievērojamu kaujas lidmašīnu skaita pieaugumu ASV bāzē Muvaffaka Salti Jordānijā – 18. februārī tur bija redzamas 30 lidmašīnas, tostarp “Growler”, F-15 un F-35, bet divas dienas vēlāk to skaits pieauga līdz 59. Analītiķi norāda arī uz neparasti lielu degvielas uzpildes lidmašīnu un koordinācijas gaisa kuģu koncentrāciju. 20. februārī Saūda Arābijas un Apvienoto Arābu Emirātu bāzēs bija izvietotas 29 uzpildes lidmašīnas, bet kopumā Indijas okeāna, Eiropas un Tuvo Austrumu bāzēs – 108 šāda tipa lidaparāti, no kuriem 93 ieradušies pēc 14. februāra. Reģionā nosūtītas arī vismaz četras izlūkošanas lidmašīnas E-3C Sentry (AWACS), kas spēj atklāt mērķus vairāk nekā 400 kilometru rādiusā un koordinēt plašas gaisa operācijas.
Papildus gaisa spēkiem reģionā ieradušies arī divi ASV aviācijas bāzes kuģi. USS “Gerald R. Ford”, ko pavada trīs iznīcinātāji ar aptuveni 5 000 karavīru, 20. februārī šķērsoja Gibraltāra šaurumu ceļā uz Vidusjūru. Savukārt USS “Abraham Lincoln” janvāra beigās ieradās reģionā no austrumiem, to pavada trīs “Arleigh Burke” klases iznīcinātāji ar aptuveni 5 700 jūrnieku. Austrumu Vidusjūrā, Sarkanajā jūrā un Persijas līča reģionā izvietoti arī citi kuģi ar spārnotajām, pretgaisa un pretraķešu aizsardzības raķetēm. Irāna ANO brīdinājusi par ASV militāro spēku palielināšanos reģionā un paziņojusi, ka uzbrukuma gadījumā ir gatava triecieniem pa visām amerikāņu bāzēm tuvākajā apkārtnē, kamēr Donalds Tramps paziņojis, ka dod 10 līdz 15 dienas, lai panāktu vienošanos, vienlaikus neizslēdzot spēka pielietošanu.