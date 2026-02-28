Irāna veikusi triecienu ASV militārajam objektam Bahreinā, sprādzieni dzirdami arī Izraēlā
Irāna sestdien veikusi raķešu triecienu ASV flotes bāzei Bahreinā, pavēstīja Bahreinas Nacionālais komunikācijas centrs.
"5. flotes dienesta centrs tika pakļauts raķešu uzbrukumam. Sīkāku informāciju sniegsim vēlāk," teikts paziņojumā.
Bahreinā no Džufairas rajona, kur atrodas ASV flotes bāze, paceļas dūmi, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".
Ziņu aģentūra AFP un Kataras telekanāls "Al Jazeera" iepriekš ziņoja, ka Bahreinā sestdien dzirdami sprādzieni.
Atbildot uz ASV un Izraēlas uzbrukumu, Irāna veikusi triecienus ASV bruņotajiem spēkiem Katarā, Bahreinā, Kuveitā un Apvienotajos Arābu Emirātos, vēsta "Al Jazeera".
Izraēlā Jeruzalemē un valsts ziemeļdaļā bija dzirdami sprādzieni, vēsta ziņu aģentūra AFP un Kataras telekanāls "Al Jazeera".
Izraēlas armija ziņoja, ka tā konstatējusi, ka no Irānas Izraēlas virzienā izšautas raķetes.
Sprādzieni bija dzirdami virs Jeruzalemes, vēsta AFP žurnālisti.
Arī Izraēlas ziemeļus satricinājuši sprādzieni, Izraēlas armijai cenšoties pārtvert Irānas izšautās raķetes, vēsta "Al Jazeera".
Izraēlas armija iepriekš ziņoja, ka liks lietā pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai notriektu Irānas raķetes.
Nav ziņu par postījumiem vai upuriem.