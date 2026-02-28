Evika Siliņa: "Latvija rūpīgi seko notikumiem Tuvajos Austrumos"
Latvijas Republikas Ministru prezidente Evika Siliņa ziņo, ka Latvija rūpīgi seko jaunākajiem notikumiem Tuvajos Austrumos.
"Esmu kontaktā ar kolēģiem Latvijā, Eiropas Savienības un citās valstīs. Eiropas Savienības ietvaros esam neatlaidīgi mēģinājuši panākt diplomātisku risinājumu un Irānas režīma agresīvās rīcības maiņu, kas ilgstoši apdraudējusi Tuvo Austrumu reģiona un Eiropas drošību. Tāpat Irānas režīms turpina atbalstu Krievijas agresijai Ukrainā, kā arī turpina apspiest savu tautu.
Aicinu visus Latvijas valstspiederīgos reģionā sekot norādēm no mītnes zemēm un rūpēties par savu drošību. Tuvo Austrumu reģionā esošie Latvijas karavīri, kas pilda savus pienākumus starptautiskajās misijās, ir drošībā un NBS uztur regulārus kontaktus ar viņiem. Būtiski izvairīties no konflikta nekontrolējamas eskalācijas, jo situācijai Tuvajos Austrumos ir ietekme uz drošību pasaulē. Paaugstināts apdraudējums Latvijas nacionālajai drošībai patlaban nav konstatēts."
Latvijas valstspiederīgos, kuri jau uzturas Izraēlā, ministrija aicina uzturēties patvertņu tuvumā un sekot varas iestāžu norādījumiem.
Valstspiederīgos, kuri ir devušies īslaicīgā braucienā uz Izraēlu un kuriem ir nepieciešama palīdzība, lai atgrieztos Latvijā, ĀM aicina sazināties ar Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni: +3712633 7711 vai e-pastu: "palidziba@mfa.gov.lv".
Jauns.lv jau vēstīja, ka Izraēla un ASV sestdien veic uzbrukumu Irānai, uz ko Irāna reaģējusi ar atbildes triecieniem.