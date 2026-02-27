Paralizēta Krievijas Aizsardzības ministrijas un galvenās cenzūras iestādes "Roskomnadzor" darbība
Piektdien paralizēts Krievijas Aizsardzības ministrijas, sakaru uzraudzības dienesta “Roskomnadzor” un Galvenā radiofrekvenču centra darbs pēc DDoS uzbrukumam.
Informētas personas izteikušās, ka noticis sarežģīts daudzvektoru uzbrukums dažādos tīkla līmeņos, vēsta “forbes.ru”. “Viss knapi darbojas — nevar ne lejupielādēt bloķēšanas sarakstus, ne iesniegt atskaites, viss nokāries,” atzinusi kāda persona.
Krievijas galvenā cenzūras iestāde “Roskomnadzor” paziņoja, ka uzbrukums plkst. 08.11 pēc Latvijas laika un joprojām turpinās. Uzbrūkošie serveri un botu tīkli (botneti) galvenokārt atrodas pašā Krievijā, kā ir arī ASV, Ķīnā, Lielbritānijā un Nīderlandē, teikts paziņojumā.
Norādīts, ka uzbrukuma jauda sasniedza 33 Gbit/s, bet ātrums — līdz 36,9 miljoniem pakešu sekundē. Iepriekš lietotāji Krievijā ziņoja par traucējumiem “Roskomnadzor” tīmekļvietnes darbībā, nevarēja atvērt arī Aizsardzības ministrijas mājas lapu.