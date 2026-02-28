Latvijas ārlietu ministrija nāk klajā ar brīdinājumu saistībā ar ceļošanu uz Izraēlu
Ņemot vērā jaunāko eskalāciju Tuvajos Austrumos, tostarp raķešu apšaudes un gaisa telpu slēgšanu, Ārlietu ministrija (ĀM) stingri aicina visus ceļotājus atturēties no Izraēlas apmeklēšanas, liecina ĀM paziņojums.
Latvijas valstspiederīgos, kuri jau uzturas Izraēlā, ministrija aicina uzturēties patvertņu tuvumā un sekot varas iestāžu norādījumiem.
Valstspiederīgos, kuri ir devušies īslaicīgā braucienā uz Izraēlu un kuriem ir nepieciešama palīdzība, lai atgrieztos Latvijā, ĀM aicina sazināties ar Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni: +3712633 7711 vai e-pastu: "palidziba@mfa.gov.lv".
Brīdinājums ceļotājiem nedoties uz Irānu bija spēkā jau kādu laiku. Šobrīd ĀM brīdinājums nav atjaunots, tomēr iepriekš ministrija aicināja uz Irānu nedoties, ņemot vērā plašos protestus Irānā, neprognozējamo iekšpolitisko attīstību un spēkā esošos telekomunikāciju sakaru ierobežojumus šajā valstī, kā arī saspringto drošības situāciju reģionā.
Latvijas valstspiederīgos, kuri pastāvīgi uzturas Irānā, ĀM aicina būt piesardzīgiem un izvairīties no masu pulcēšanās vietām. Iespējas nodrošināt konsulāro palīdzību Latvijas valstspiederīgajiem Irānā ir ierobežotas.
Valstspiederīgos, kuri šobrīd ir devušies īslaicīgā braucienā uz Irānu, ĀM stingri aicina reģistrēties Konsulārajā reģistrā.
Stabilitāte Tuvo Austrumu reģionā ir būtiska globālajai drošībai, uzsvēra ārlietu ministre Baiba Braže .
Viņa norādīja, ka Latvija rūpīgi seko notikumiem Tuvajos Austrumos un ir pastāvīgā kontaktā ar Latvijas vēstniecībām, Eiropas Savienības (ES) valstīm un citām valstīm.
Bražei šorīt bija telefonsaruna ar Izraēlas Ārlietu ministrijas vadītāju Gideonu Sāru un Jordānijas ārlietu ministru Aimanu Safadi.
"Latvija aicina visas puses ievērot savaldību, civiliedzīvotāju aizsardzību un nepieļaut turpmāku eskalāciju. Stabilitāte reģionā ir būtiska globālajai drošībai," uzsver Braže.
Ņemot vērā, ka lidojumi ir atcelti, ministres iepriekš plānotās vizītes uz Izraēlu un Jordāniju ir pārceltas.
Jau vēstīts, ka Izraēla un ASV sestdien veic uzbrukumu Irānai, sestdien pavēstīja Izraēlas Aizsardzības ministrija un ASV prezidents Donalds Tramps.
"Izraēlas valsts ir uzsākusi preventīvu triecienu Irānai. Aizsardzības ministrs Israels Kacs ir izsludinājis īpašu un tūlītēju ārkārtas stāvokli visā valstī," teikts Izraēlas Aizsardzības ministrijas paziņojumā.
Tramps platformā "Truth Social" pavēstīja, ka ASV armija sākusi "plašas kaujas operācijas Irānā", lai izskaustu "Irānas režīma draudus".
Teherānā no rīta bija dzirdami vairāki sprādzieni.
Pēc visa spriežot, noticis raķešu trieciens, vēsta Irānas ziņu aģentūra "Fars".
Sprādzieni sestdien bija dzirdami piecās Irānas pilsētās, norāda "Fars".
Ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz Izraēlas aizsardzības jomas amatpersonu, vēsta, ka uzbrukumi plānoti vairākus mēnešus un par to sākšanas datumu izlemts pirms dažām nedēļām.