Gatavojoties iespējamam karam ar Irānu, ASV turpina izvest vēstniecības darbiniekus no Tuvajiem Austrumiem, šoreiz no Izraēlas
ASV Valsts departaments "drošības risku dēļ" atļāvis daļai Savienoto Valstu vēstniecības darbinieku atstāt Izraēlu, piektdien pavēstīja vēstniecība.
"27. februārī Valsts departaments atļāva ASV valdības personālam, kas neveic pašus svarīgākos uzdevumus, un viņu ģimenes locekļiem atstāt misiju Izraēlā drošības risku dēļ," teikts paziņojumā. "Būtu jāapsver iespēja pamest Izraēlu, kamēr ir pieejami komerciālie lidojumi."
ASV vēstnieks Maiks Hakabijs piektdienas rītā vēstniecības darbiniekiem nosūtīja e-pasta vēstuli, norādot, ka tiem, kas vēlas izbraukt, "tas jādara šodien", vēsta laikraksts "New York Times".
ASV prezidents Donalds Tramps pēdējā laikā vairākkārt draudējis uzbrukt Irānai, bet Tuvo Austrumu reģionā tiek koncentrēti ievērojami ASV militārie spēki. Irāna brīdinājusi, ka ASV uzbrukuma gadījumā veiks prettriecienus.
Gaidāms, ka piektdien Izraēlas ziemeļu piekrastē ieradīsies ASV aviācijas bāzes kuģis "Gerald R. Ford". Tuvo Austrumu reģionā jau kādu laiku atrodas ASV aviācijas bāzes kuģis "Abraham Lincoln", kā arī vairāki citi karakuģi.
Ar Omānas starpniecību notikušas vairākas ASV un Irānas sarunu kārtas par Teherānas kodolprogrammas ierobežošanu. Kā piektdien norādīja Irāna, lai panāktu vienošanos, ASV jāatsakās no savām "pārmērīgajām prasībām".
Tramps 19. februārī deva Irānai 15 dienas, lai panāktu vienošanos, un, lai gan Irāna uzstāj, ka sarunu tēmu lokā ir tikai tās kodolprogramma, ASV vēlas, lai tiktu ierobežota arī Teherānas raķešu programma un tās atbalsts kaujinieku grupējumiem Tuvo Austrumu reģionā.