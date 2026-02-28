Daudzas aviokompānijas apturējušas lidojumus vairākās Tuvo Austrumu daļās
Daudzas aviokompānijas apturējušas lidojumus Tuvo Austrumu daļās saistībā ar jaunāko eskalāciju Tuvajos Austrumos, tostarp raķešu apšaudes un gaisa telpu slēgšanu,
Vācijas aviokompānija "Lufthansa" paziņoja, ka nedēļas nogalē ir apturējusi lidojumus uz Dubaiju un no tās, kā arī uz Izraēlas, Libānas un Omānas galvaspilsētām līdz 7. martam.
Arī "Wizz Air" ir apturējusi lidojumus līdz 7. martam Izraēlā, Dubaijā un Abū Dabī, kā arī Ammānā Jordānijā.
"Virgin Atlantic" paziņoja, ka uz laiku izvairīsies no Irākas gaisa telpas un sestdien ir atcēlusi lidojumu no Londonas Hītrovas lidostas uz Dubaiju.
Kuveitas aviācijas pārvalde paziņoja, ka līdz turpmākam paziņojumam aptur visus lidojumus uz Irānu, ziņo valsts mediji.
Arī dažas reģiona valstis, tostarp Irāka un Jordānija, ir slēgušas savu gaisa telpu. Apvienotie Arābu Emirāti paziņoja, ka piesardzības nolūkos ir "daļēji un uz laiku" slēguši savu gaisa telpu, ziņo valsts mediji.
Tikmēr Apvienotās Karalistes Ārlietu ministrijas ceļojumu norādījumi Jordānijai, Sīrijai, Libānai, Irākai, Jemenai, Turcijai, Saūda Arābijai un Omānai tagad iesaka ceļotājiem "saglabāt modrību, ievērot vietējo varas iestāžu ieteikumus un meklēt patvērumu, ja tāds tiek ieteikts".
28. februārī saistībā ar aktuālo ģeopolitisko situāciju Tuvo Austrumu reģionā un atsevišķu gaisa telpu ierobežojumiem "airBaltic" reiss BT792 maršrutā Dubaija–Rīga drošības apsvērumu dēļ neilgi pēc pacelšanās atgriezās Dubaijā. Pēc degvielas uzpildes lidmašīna atkārtoti pacelsies un lidojumu uz Rīgu veiks, izmantojot alternatīvu maršrutu un citu valstu gaisa telpas (Ēģiptes vai Saūda Arābijas). Lidojumu, pasažieru un apkalpes drošums ir "airBaltic" galvenā prioritāte, norādīja aviokompānijas pārstāvis Augusts Zilberts.
Ārlietu ministrija (ĀM) stingri aicina visus ceļotājus atturēties no Izraēlas apmeklēšanas. Latvijas valstspiederīgos, kuri jau uzturas Izraēlā, ministrija aicina uzturēties patvertņu tuvumā un sekot varas iestāžu norādījumiem. Valstspiederīgos, kuri ir devušies īslaicīgā braucienā uz Izraēlu un kuriem ir nepieciešama palīdzība, lai atgrieztos Latvijā, ĀM aicina sazināties ar Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni: +3712633 7711 vai e-pastu: "palidziba@mfa.gov.lv".