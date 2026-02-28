VIDEO; FOTO: pensionāri un progresīvi jaunieši pie NA biroja protestē pret "atkrieviskošanu"
Sestdien, 28. februārī, pulksten 13.00 pie Nacionālās apvienības biroja Rīgā, Torņa ielā 4-1B, notika pikets pret jaunu pantu Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.
Jauns.lv novēroja, ka uz piketu ieradušies nedaudz vairāk par desmit cilvēkiem. Viņu vidū pārsvarā ir pensionāri, bet manāmi arī progresīvi jaunieši. Sanākušie turēja rokās plakātus ar uzrakstiem latviešu valodā, bet saziņa caur ruporu notika krieviski.
Piketētāju plakāti vēstīja: "Neesiet Naivi!", "Mazāk nevienlīdzības nevis brīvības!", "Regulējiet inflāciju nevis komunikāciju" kā arī "Vairākuma diktatūra vēl nav demokrātija".
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti 10. februārī otrajā lasījumā atbalstīja rosinājumu
Cita starpā opozīcijā esošās Nacionālās apvienības (NA) deputāta Naura Puntuļa priekšlikums paredz papildināt likumu ar pantu "Komunikācijas valoda", kas noteiktu, ka patērētājam komunikācija ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju - informācijas sniegšana, apkalpošana un līguma noslēgšana - notiek valsts valodā.
Priekšlikums paredz noteikt, ka pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka pakalpojumu sniegšanai sagatavotie dokumenti, izmantotās digitālā satura saskarnes, kā arī valodas izvēles iespēja tādos tehniskos risinājumos kā lietotne, tīmekļvietne, zvanu centrs vai klātienes apkalpošanas infrastruktūra ir latviešu valodā vai, ja klients piekrīt un pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs var nodrošināt, dalībvalsts vai Eiropas Savienības kandidātvalsts oficiālajā valodā.
Piketa organizētāji norāda, ka šis pants aizliedz klientu apkalpošanu ne ES / ES kandidātvalstu valodās, tai skaitā krievu valodā.
Patērētājam tas likumu padara stingrāku, uzliekot par pienākumu sazināties latviešu valodā vai kādā no ES dalībvalstu / ES kandidātvalstu valodām. Tikai ne krieviski.
Šis likums apgrūtinās dzīvi ne tikai vietējiem krievvalodīgajiem, bet arī tiem bēgļiem no Ukrainas un migrantiem, kuri neprot ne latviešu, ne angļu valodu, bet spēj runāt krieviski. Viņu dzimtajā valodā migrantus arī nevarēs apkalpot, ja viņu valsts neplāno iestāties ES. Puntulis vēlas lai normas, kas mērķtiecīgi izslēdz krievu valodu, tiktu iekļautas arī citos likumos. Precedents jau ir - pagājušajā gadā krievu valoda pazuda no bankomātiem un internetbankām. Tagad ir pienākusi mikrokredītu nozares un krievu valodā raidošo privāto radiostaciju kārta. Atkrieviskos arī dažnedažādus atbalsta dienestus. Kropļojot likumus ar diskriminējošām normām, nacionālisti ne tikai dod vielu Putina propagandai, bet arī sanikno krievvalodīgās mazākumtautības. Tas traucē kopīgi stāties pretī Krievijas agresijai.
Piketētāji vēlējās atgādināt Nacionālajai apvienībai un Saeimas deputātiem, ka ir jārisina esošās problēmas, nevis jārada jaunas, apgrūtinot cilvēku dzīvi ar diskrimināciju un nacionālo naidu! Ka nedrīkst atkrieviskot likumus, lai vien kapinātu savus reitingus.