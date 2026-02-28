VIDEO: Bolīvijā avarējusi lidmašīna ar naudu; bojā gājuši vismaz 20 cilvēki, marodieri izklīdināti ar asaru gāzi
Vismaz 20 cilvēki gājuši bojā Bolīvijā, avarējot militārajai lidmašīnai, kas uz Lapasas pilsētu pārvadāja lielu daudzumu jaunu banknošu. Cilvēkus, kuri mēģināja savākt avārijas vietā izkaisītās naudaszīmes, policija izklīdināja ar asaru gāzi; vēlāk banknotes tika atzītas par nederīgām un sadedzinātas.
27. februāra vakarā ap pulksten 18.00 pēc vietējā laika Bolīvijas Gaisa spēkiem piederošā kravas lidmašīna "Hercules" veica nolaišanos Elalto lidostā netālu no valsts administratīvās galvaspilsētas Lapasas, taču pagaidām nezināmu iemeslu dēļ pēc nosēšanās noskrēja no skrejceļa un nonāca uz noslogotas šosejas, ziņo vietējais telekanāls Unitel.
Saskaņā ar Bolīvijas Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju lidmašīna pa šoseju nobraukusi vēl aptuveni kilometru un sadūrusies ar vairākiem transportlīdzekļiem — gan vieglajām, gan kravas automašīnām. Gan spēkrati, gan lidaparāts guva smagus bojājumus, un lidmašīna aizdegās. Soctīklos publicētajos video redzams, ka tā faktiski sašķīdusi vairākās daļās.
Pēc jaunākajiem Bolīvijas policijas datiem, bojā gājuši vismaz 20 cilvēki, tostarp bērni. Starp upuriem ir arī cilvēki, kuri atradās pa šoseju braucošajās automašīnās, pavēstīja glābēji.
Bolīvijas Gaisa spēku komandieris Serhio Lora paziņoja, ka divi apkalpes locekļi pazuduši bez vēsts, bet vēl seši izdzīvojuši, guvuši ievainojumus un saņem medicīnisko palīdzību.
Incidentā cietuši vismaz 28 cilvēki, informēja Bolīvijas veselības ministre Tatjana Floresa.
Lidmašīna no Santakrusas pilsētas uz Lapasas pusi pārvadāja lielu daudzumu jaunu banknošu, kas iespiestas pēc Bolīvijas Centrālās bankas pasūtījuma. Varasiestādes apstiprināja, ka lidaparātā atradusies ievērojama naudas summa, taču tās apmēru neatklāja.
Par to, ka avarējušajā lidmašīnā bijusi skaidra nauda, vietējie iedzīvotāji uzzināja ļoti ātri, vēsta "Unitel" — banknotes sākušas izbirt no vraka. Drīz vien notikuma vietā sapulcējās daudz cilvēku, kuri mēģināja savākt izkaisītās naudaszīmes, kamēr glābēji un ugunsdzēsēji turpināja darbu.
Policijai nācās marodierus izklīdināt ar asaru gāzes palīdzību. Lapasas departamenta prokurors Karloss Torress pavēstīja, ka par lidmašīnā esošo banknošu zādzību aizturēti vismaz 12 cilvēki.
"Informācija par zādzību jau nodota nodokļu dienestam, kas veic izmeklēšanu un lems par likumā paredzētajiem pasākumiem," sacīja Torress.
Vēlāk Bolīvijas Centrālās bankas vadītājs norādīja, ka banknotes vēl nebija sagatavotas pilnvērtīgai laišanai apgrozībā — uz tām nebija uzdrukāti sērijas numuri, un ar tām nebija iespējams norēķināties.
Tomēr pēc tam varasiestādes pieņēma lēmumu atlikušās banknotes iznīcināt un tās sadedzināja. Spriežot pēc publiskotajiem kadriem, runa varētu būt par ievērojamu naudas apjomu — redzamas daudzas banknošu pakas.