Folkloras kopa “Mare” koncertā atzīmē 35 gadu jubileju
Koncertā “Gana bija laba dzīve”, kas 21. februārī izskanēja Jūrmalas Mākslas skolas zālē, 35. dzimšanas dienu svinēja Jūrmalas Kultūras centra folkloras kopa “Mare”.
Folkloras kopa “Mare” jau 35 gadus popularizē nemateriālo kultūras mantojumu un tradicionālo kultūru, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Jūrmalas kultūrtelpas attīstībā.
35 gadu laikā “Mares” dziedātāju pulks ir krietni mainījies, taču pēdējos gados nostabilizējies 15 balsu sastāvā. Folkloras kopā ir dalībnieces ar saknēm visā Latvijā, kuras apvienojušās kopīgā skanējumā Jūrmalā, lai koptu tautas tradīcijas un nodotu tās tālāk nākamajām paaudzēm.
Jūrmalas Kultūras centra folkloras kopa “Mare” dibināta 1990. gadā, tās dibinātāja ir Mārīte Ose. Sākotnēji “Mare” bija bērnu folkloras kopa, kas pakāpeniski pārtapa par kopu, kurā apvienojās dažāda vecuma tradicionālās kultūras cienītāji. 2021. gada maijā Mārīte Ose “Mares” vadīšanu nodeva ilggadējas kopas dziedātājas jūrmalnieces Sarmītes Sedliņas ziņā.
Folkloras kopa “Mare” aktīvi iesaistās nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā – veido gadskārtu programmas un tautas dziesmu programmas bērniem. Īpaši izceļama ir kopas veidotā jūras tēmai veltītā programma – dziesmas “jūras valodā”, kas atklāj dainās sastopamo daudzveidīgo jūras valodu.
“Mares” dalībnieku dziedāšanas un muzicēšanas prasmes turpina pilnveidoties – tiek muzicēts gan kopas koncertos un pasākumos Jūrmalā, gan sadraudzības koncertos un festivālos citās Latvijas pilsētās un novados un arī ārpus Latvijas. 2025. gadā, izdziedot un izspēlējot jūras valodu, “Mare” piedalījās folkloras festivālā “Baltica 2025”, kuplinot Kurzemes novada folkloras kopu dziedājumu, un piedalījās dejas eposa “Dziesma dejo, deja skan” koncertuzvedumā. Jubilejas sezonu pērnā gada rudenī “Mare” iesāka ar koncertiem Kanādā un ASV, kur ar jūras dziesmu programmu iepazīstināja tālā krasta latviešus.