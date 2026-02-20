Nedod laiku pat sagatavoties! Pēkšņā rezervistu mobilizācija Baltkrievijā izraisījusi paniku
Baltkrievijas rietumu reģionos rezervisti pēdējo dienu laikā masveidā saņem pavēstes uz neplānotām militārajām mācībām, kas izraisījis plašu satraukumu sabiedrībā un sociālajos tīklos. Oficiāli amatpersonas šos pasākumus pamato ar kaujas gatavības pārbaudi, taču neatkarīgie eksperti notiekošo saista ar autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko bažām par režīma stabilitāti.
Baltkrievijas mediji atgādina, ka šā gada 16. janvārī Lukašenko izsludināja pēkšņu bruņoto spēku kaujas gatavības pārbaudi. Mēnesi vēlāk, 17. februārī, Baltkrievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka "bruņoto spēku kompleksās pārbaudes pasākumu ietvaros" notiek rezervistu mobilizācija militārajām mācībām. Iesauktie tiek nosūtīti uz Rietumu operatīvās pavēlniecības vienībām, galvenokārt Grodņas apgabalā.
Saskaņā ar Grodņas pilsētas un rajona militārā komisāra vietnieka Aleksandra Rovgača sniegto informāciju rezervisti tiek nosūtīti tālāk uz karaspēka daļām.
Vērienīgā rezervistu mobilizācija izraisījusi iedzīvotāju satraukumu. Iedzīvotāji vēsta, ka pavēstes tiek izsniegtas bez iepriekšēja brīdinājuma, neatstājot laiku sagatavoties. Iesauc arī daudzbērnu tēvus un medicīnas māsas. Kā militārajos komisariātos noskaidrojis Baltkrievijas neatkarīgais medijs "Zerkalo", sasteigtais process saistīts ar mobilizācijas gatavības pārbaudi. Atlaides netiek dotas pat ģimenēm ar maziem bērniem – atbrīvojumu var saņemt tikai tad, ja ģimenē ir vismaz trīs bērni vecumā līdz 18 gadiem.
Baltkrievijas Aizsardzības ministrijas Starptautiskās militārās sadarbības departamenta vadītājs, ģenerālmajors Valērijs Revenko 19. februārī paziņoja, ka šie pasākumi ir "atbilde uz Rietumvalstu agresīvo retoriku".
"Mūsu operatīvās un kaujas sagatavotības pasākumi ir saistīti, pirmkārt, ar Rietumvalstu darbībām un agresīvo retoriku, kas atklāti norādījušas, ka gatavojas karam. Attiecīgi arī mēs veicam pasākumus, lai sagatavotu bruņotos spēkus agresijas atvairīšanai," pauda Revenko.
Tiešu draudu kaimiņvalstīm nav, taču modrība jāsaglabā
Kāds Baltkrievijas opozīcijas pārstāvis medijiem norādījis, ka šādas mācības valstī notiek regulāri, taču mazākā mērogā. Viņš arī uzsvēris, ka tās nerada tiešus draudus nedz Ukrainai, nedz Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.
"Tas galvenokārt liecina par Lukašenko satraukumu pēc notikumiem Venecuēlā – viņš vēlas pārbaudīt, kas notiktu, ja pret viņu vērstos tāpat kā pret [Nikolasu] Maduro. Kad Lukašenko saņems apliecinājumus par armijas uzticību, rezervistus nosūtīs mājās," skaidroja avots. Vienlaikus viņš piebilda, ka bažas drīzāk rada jauna militārā poligona un pilsētiņas būvniecība Gomeļas apgabalā, tikai 40 kilometru attālumā no Ukrainas robežas.
Lietuvas atvaļinātais pulkvedis Vaidots Malinionis uzsver, ka pavēšu masveida izsniegšana ir uzskatāma par standarta mobilizācijas gatavības pārbaudi, nevis gatavošanos tūlītējam uzbrukumam. Vienlaikus viņš norāda uz plašāku reģionālo kontekstu.
"Šādi pasākumi parasti ir vērsti uz to, lai novērtētu, cik ātri iespējams savākt rezervistus, cik efektīvi komandstruktūras darbojas stresa situācijās un kā reālos apstākļos funkcionē loģistikas un sakaru rezerves. [..] Taču, ņemot vērā pašreizējo drošības situāciju, notikumus Baltkrievijā nevar vērtēt atrauti no kopainas. Baltkrievija joprojām ir cieši saistīta ar Krievijas militāro plānošanu. [..] Lietuva kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi uzrauga situāciju austrumu flangā. Šobrīd nav pamata panikai, taču situācija prasa pastāvīgu modrību un koordinētu gatavību ar NATO partneriem," pulkvedis rezumēja.