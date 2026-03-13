Naktī uz svētdienu nebūs pieejami “Bite Latvija” pakalpojumi
Elektronisko sakaru un IKT pakalpojumu sniedzējs “Bite Latvija” turpina mērķtiecīgi investēt tīkla infrastruktūras attīstībā un pakalpojumu kvalitātes celšanā. Laikā no sestdienas, 14. marta, plkst. 22.00 līdz svētdienai, 15. marta, plkst. 07.00 uzņēmums īstenos pēdējā laikā vērienīgāko mobilo pakalpojumu vadības sistēmas atjaunināšanu, kura laikā nebūs pieejami vairāki pakalpojumi. Kopējās investīcijas šajā projektā sasniedz piecus miljonus eiro.
Sistēmas atjaunināšanas darbi notiks laikā, kad pakalpojumu pieprasījums ir viszemākais – no sestdienas plkst. 22.00 līdz svētdienai, 15. martam, plkst. 07.00. Šajā periodā klientiem:
- nebūs pieejams pašapkalpošanās portāls ManaBite.lv;
- nebūs iespējams uzstādīt vai mainīt izmaksu kontroles limitus;
- pakalpojumu atbloķēšana pēc maksājuma veikšanas šajā laikā var aizkavēties;
- var nebūt pieejama numuru bloķēšana un atbloķēšana.
Klientiem, kuri atrodas viesabonēšanā, iespējami īslaicīgi ienākošo zvanu un īsziņu traucējumi, un šo pakalpojumu saņemšana var nebūt pilnā apjomā. Ja rodas apgrūtinājumi, aicinām restartēt ierīci, nepieciešamības gadījumā atkārtoti.
Vienlaikus svarīgi uzsvērt, ka zvanu veikšana, īsziņu sūtīšana, mobilais internets un citi ikdienā nepieciešamie sakaru pakalpojumi arī sistēmas atjaunināšanas laikā darbosies kā ierasts, tāpēc lielākā daļa klientu modernizācijas darbus neizjutīs.
“Mobilo pakalpojumu sistēmas atjaunināšana ir nozīmīgs solis, kas ļaus turpināt nodrošināt stabilu tīkla darbību ilgtermiņā, kā arī sagatavot infrastruktūru nākamajiem tehnoloģiskajiem uzlabojumiem un jaunu risinājumu ieviešanai. Mēs konsekventi ieguldām pakalpojumu attīstībā, lai nodrošinātu klientiem vēl ērtāku, drošāku un modernāku pieredzi. Šis sistēmas atjauninājums ir būtiska investīcija, kas uzlabos pakalpojumu stabilitāti un ātrdarbību, ļaus mums ātrāk ieviest jaunus risinājumus un klientiem sniegs vēl plašākas pakalpojumu pārvaldības iespējas. Tas ir nozīmīgs solis mūsu virzībā uz nākamās paaudzes pakalpojumiem,” uzsver Mindaugas Rakauskas, “Bite Latvija” ģenerāldirektors.
Ja pēc sistēmas atjaunināšanas darbu noslēguma rodas sakaru darbības traucējumi, aicinām vispirms restartēt ierīci, nepieciešamības gadījumā atkārtoti. Ja problēmu neizdodas novērst, klienti Latvijā aicināti zvanīt klientu apkalpošanas centram uz numuru 1601 (bez maksas), savukārt viesabonēšanā esošie klienti var sazināties ar mums, zvanot uz +371 25851601.
“Bite Latvija” atvainojas par iespējamajām neērtībām un pateicas klientiem par sapratni mobilo pakalpojumu sistēmas modernizācijas darbu laikā.